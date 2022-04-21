Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 200 захисників і захисниць

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще більше 200 українських захисників і захисниць.
Про це йдеться в указі №263/2022.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
- БЕСПАЛОВА Євгена Михайловича — майора
- БОГДАНА Ярослава Валерійовича — старшого лейтенанта
- БУХАНЧЕНКА Єгора Миколайовича — капітана
- ВЕЛІЄВА Рауфа Гулу огли — старшого лейтенанта
- ГНАТЮКА Василя Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
- ГОЛОБОРОДЬКА Віталія Сергійовича — головного сержанта
- ДЗИСЯ Євгенія Романовича — майора
- КАТАСОВА Анатолія Валерійовича — майора
- КАШИРІНА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта
- КОСЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта
- ЛОГВИНА Ігоря Дмитровича — капітана
- НЕСТЕРУКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ПУДЛА Ігоря Васильовича — капітана
- РУССУ Віктора Івановича — капітана
- СУЛІМКОВИЧА Миколу Григоровича — майора
- СУПРУНА Максима Леонідовича — старшого лейтенанта
- ТИМОШЕНКА Олега Івановича — майора
- ТРІШИНА Дениса Євгенійовича — майора
- ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — капітана
- ШЕВЧУКА Олега Васильовича — підполковника
- ЯНКОВСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого лейтенанта
- ЯЦЮКА Олександра Миколайовича — майора
Орденом “За мужність” ІІ ступеня
- БУРМЕЦЬКОГО Олександра Васильовича — головного сержанта
- ВОЛОВИКА Артема Юрійовича — штаб-сержанта
- ГАВРИЛОВА Тараса Вікторовича — сержанта
- КУДУСОВА Ескендера Тімендаровича — майстер-сержанта
- ПАВЛЮКА Сергія Леонідовича — старшого сержанта
- ПОЛУПАНОВА Максима Анатолійовича — старшого сержанта
- РОЛ’ЯНА Олександра Сергійовича — головного сержанта
- ТЕЛИЦЮ Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- АВАНЕСЯНА Давіда Радіковича — матроса
- АГЕЄВА Віталія Віталійовича — старшого матроса
- АНДРІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича — головного сержанта
- АРНАУТА Владислава Ігоровича — старшого матроса
- АФІСОВА Павла Геннадійовича — старшого лейтенанта
- БАБАЄВА Рустама Аріфа огли — матроса
- БАБІЯ Кирила Геннадійовича — матроса
- БАГРІЯ Олексія Вікторовича — старшого матроса
- БАКАНОВА Павла Едуардовича — матроса
- БАКЛАНОВА Сергія Миколайовича — сержанта
- БАКУЛІНА Максима Володимировича — матроса
- БЕЗГУБОВА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта
- БЕЛЮГУ Валентина Вячеславовича — старшого матроса
- БІЛОГО Володимира Анатолійовича — матроса
- БОБИЛЄВА Василя Івановича — старшого матроса
- БОГАЧОВА Євгенія Олександровича — старшого матроса
- БОЙЧЕНКА Василя Івановича — сержанта
- БОНДАРЕНКА Олександра Михайловича — старшого матроса
- БОРИСЮКА Богдана Миколайовича — майстер-сержанта
- ВАСИЛЬЄВА Валерія Юрійовича — матроса
- ВАХНЕНКА Євгена Юрійовича — старшого матроса
- ВЕЛИКОГО Максима Васильовича — старшого матроса
- ВЕРЕМЕЯ Івана Юрійовича — старшого сержанта
- ВОЛКОВА Євгенія Андрійовича — молодшого сержанта
- ГАРМАША Дмитра Васильовича — матроса
- ГЕТМАНА Андрія Сергійовича — сержанта
- ГЛОВУ Дмитра Вікторовича — штаб-сержанта
- ГОНЧАРОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта
- ГОТЕЛЯКА Івана Вікторовича — матроса
- ГРЕБЕННІКОВА Олега Володимировича — штаб-сержанта
- ГРИЦАКА Костянтина Юрійовича — старшого сержанта
- ГУЗОВАТОГО Андрія Віталійовича — капітана
- ГУЛЕВСЬКОГО Івана Сергійовича — матроса
- ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича — старшого матроса
- ДАНЧЕНКА Ельхана — старшого матроса
- ДАШКЕВИЧА Віктора Ігоровича — майора
- ДІАНОВА Михайла Олександровича — старшого сержанта
- ДОЛУ Віктора Михайловича — майстер-сержанта
- ЄМЦЯ Павла Павловича — сержанта
- ЖЕРМІЛЯ Артема Юрійовича — матроса
- ЗАРІЧНОГО Віталія Васильовича — штаб-сержанта
- ІВЛЄВА Антона Олеговича — молодшого сержанта
- ІЛЬЧУКА Віталія Васильовича — головного сержанта
- КАМЄНЄВА Андрія Олексійовича — капітана
- КАНІВЦЯ Дмитра Олександровича — старшого матроса
- КИРИКА Валентина Олександровича — солдата
- КІЧКІРА Євгенія Анатолійовича — старшого матроса
- КЛІНИШКОВА Ярослава Денисовича — матроса
- КНИЖНИКА Анатолія Петровича — матроса
- КОВАЛЬОВА Олександра Володимировича — старшого матроса
- КОВТОНЮКА Володимира Євгенійовича — молодшого сержанта
- КОНОНЧУКА Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта
- КОРЕЦЬКОГО Ростислава Валерійовича — старшого матроса
- КОРНІЄНКА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта
- КОРОЛЯ Віктора Володимировича — старшого солдата
- КРАВЧЕНКА Сергія Олександровича — штаб-сержанта
- КУБКА Романа Віталійовича — майстер-сержанта
- КУЗЬМІНА Віктора Олександровича — матроса
- КУРТЕНКА Бориса Олександровича — старшого сержанта
- КУТУРГУ Вадима Анатолійовича — матроса
- ЛЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
- ЛЕНЬШИНА Олексія Володимировича — солдата
- ЛЕТЕНКА Дмитра Івановича — старшого матроса
- ЛІВАНДОВСЬКОГО Дениса Віталійовича — солдата
- ЛЯШУКА Владислава Олександровича — сержанта
- МАЛЯРА Романа Сергійовича — молодшого сержанта
- МАНДЗАКА Олександра Анатолійовича — старшого матроса
- МЕВШУ Олександра Миколайовича — сержанта
- МОРОЗЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — матроса
- НАЗАРКА Віктора Анатолійовича — штаб-сержанта
- НАКОНЕЧНОГО Івана Сергійовича — молодшого сержанта
- НЕДОГРИЗЮК Оксану Василівну — старшого матроса
- ОЛІЙНИКА Євгена Віталійовича — старшого сержанта
- ОЛІЯ Івана Олександровича — молодшого сержанта
- ОМЕЛЬЧУКА Владислава Анатолійовича — старшого матроса
- ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича — старшого матроса
- ОСІЄВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата
- ОСТАПУХУ Ростислава Володимировича — матроса
- ПАВЛОВСЬКОГО Василя Володимировича — старшого солдата
- ПАЛАМАРЕНКА Володимира Миколайовича — старшого матроса
- ПАФІЦЕВИЧА Володимира Івановича — старшого матроса
- ПЕНЬКОВА Даніїла Юрійовича — матроса
- ПЕРЕХОДУ Олександра Вікторовича — штаб-сержанта
- ПЕРЦЕВА Данііла Олександровича — молодшого сержанта
- ПЕТІНОВА Олексія Броніславовича — матроса
- ПЕТЛЮШЕНКА Вадима Віталійовича — штаб-сержанта
- ПЕТРОШУКА Віталія Анатолійовича — старшого матроса
- ПИЛИПЕЯ Юлія Ігоровича — капітана
- ПИСЬМЕНЧУКА Михайла Олеговича — старшого лейтенанта
- ПОПЕНКА Ігоря Олеговича — сержанта
- ПОХИЛОГО Дмитра Олеговича — старшого матроса
- ПРОКОПЧУКА Валерія Івановича — майстер-сержанта
- ПРОЦЕНКА Владислава Володимировича — матроса
- РИБАЧКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
- РОЖКОВА Андрія Юрійовича — старшого матроса
- РОСПОПУ Дениса Івановича — матроса
- РОША Максима Вікторовича — матроса
- РОШКУ Георгія Дмитровича — матроса
- САЙКА Юрія Юрійовича — старшого матроса
- САМОХІНА Олега Олександровича — молодшого сержанта
- САРДАКА Павла Сергійовича (посмертно) — старшого матроса
- СВИРИДА Назарія Валерійовича — старшого матроса
- СВИРИДОВА Олега Олеговича — старшого матроса
- СВЯТЧУКА Дмитра Олеговича — молодшого сержанта
- СЕГЕДІЯ Мирона Ігоровича — матроса
- СИВУХІНА Івана Олексійовича — матроса
- СИНИЦЬКОГО Ярослава Сергійовича — матроса
- СІКАРЄВА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
- СІМОНЯНА Максима Сергійовича — старшого матроса
- СІТАЙЛА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта
- СПІВАКА Василя Миколайовича — старшого матроса
- СТАВНІЙЧУКА Дениса Геннадійовича — капітана
- СТАСЮКА Павла Сергійовича — старшого солдата
- СТЕПАНОВА Сергія Андрійовича — старшого матроса
- СУЛІМА Володимира Миколайовича — старшого матроса
- СУРОВОЯ Ігоря Сергійовича — сержанта
- СУСЛЕНКА Віктора Ігоровича — старшого матроса
- СЬОМОЧКІНА Олександра Олександровича — матроса
- ТАРАНА Івана Олександровича — матроса
- ТАРКОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — старшого сержанта
- ТЕРЛИГУ Миколу Андрійовича — матроса
- ТЄРЄХОВА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта
- ТИЩЕНКА Олексія Костянтиновича — матроса
- ТОКАРЕНКА Олега Олександровича — старшого сержанта
- ТОКАРЯ Миколу Володимировича — старшого матроса
- ТОМЧАКОВСЬКОГО Олександра Владиславовича — матроса
- ТУРЯНСЬКОГО Любомира Васильовича — старшого сержанта
- ФЕДИШИНУ Галину Миколаївну — сержанта
- ФЕДОРОВИЧА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
- ФОТІКОВА Юрія Юрійовича — старшого лейтенанта
- ХАРЧЕНКА Дениса Сергійовича — лейтенанта
- ЧЕРНЕНКА Вадима Сергійовича — матроса
- ЧЕРНЯВСЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого матроса
- ЧЕХУНА Юрія Георгійовича — старшого матроса
- ЧОРНОКНИЖНОГО Владислава Миколайовича — матроса
- ЧОРНОШТАНА Богдана Вікторовича — старшого сержанта
- ШАМАНСЬКОГО Олексія Івановича — старшого сержанта
- ШЕВЧУКА Дмитра Володимировича — матроса
- ШКАМЕТУ Романа Вадимовича — старшого солдата
- ЮРЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого матроса
- ЮРЧИШЕНА Юрія Олександровича — майора
- ЯКУБОВСЬКОГО Едуарда Семеновича — старшого лейтенанта
- ЯНКОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — майора
Орденом Данила Галицького
- АРЖАНИКА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта
- ГЛУХОВА Дмитра Сергійовича — капітана 1 рангу
- ДЗЯДИКА Дмитра Петровича — майора
- ЛИСІКА Андрія Юрійовича — капітана
- МАРУЩАКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
- МУЩЕНКА Миколу Олександровича — майора
- САМІТОВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — старшого лейтенанта
- СОКОЛЬСЬКОГО Руслана Васильовича (посмертно) — підполковника
- СПІРІДОНОВА Віталія Юрійовича — капітана 2 рангу
Медаллю “За військову службу Україні”
- АРСЕНТЬЄВА Олександра Олександровича — капітана
- БАСЬОНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса
- БЕЗУСОГО Дмитра Віталійовича — матроса
- БІЛОНІЖКА Антона Вікторовича — старшого матроса
- БРАТИЩЕНКА Сергія Леонідовича — старшого матроса
- БУРСОВА Володимира Дмитровича — старшого сержанта
- БУСЛА Сергія Сергійовича — старшого матроса
- ВІТВІЦЬКОГО Артема Олеговича — матроса
- ГАВРИЛЯСТОГО Вячеслава Миколайовича — старшого солдата
- ГНОЄВОГО Віталія Вікторовича — старшого матроса
- ГНОЄВОГО Миколу Віталійовича — старшого матроса
- ГОРБУНОВА Сергія Андрійовича — солдата
- ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса
- ДЕРЕВЯНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта
- ДЕРЕГУ Дмитра Івановича — старшого матроса
- ДІДЕНКА Владислава Миколайовича — старшого матроса
- ДІКА Івана Івановича — старшого матроса
- ДЯЧЕНКА Юрія Олександровича — старшого сержанта
- ЖУКОВСЬКОГО Ярослава Руслановича — матроса
- ЗВЄРЄВА Дениса Віталійовича — старшого матроса
- ІВАНОВА Костянтина Ігоровича — матроса
- ІВАНЧЕНКА Назара Валерійовича — старшого матроса
- КАПКАНА Артема Андрійовича — старшого матроса
- КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса
- КНИША Сергія Вікторовича — матроса
- КОВАЛЕНКА Сергія Миколайовича — старшого матроса
- КОТОЛУПЕНКА Олега Анатолійовича — сержанта
- КРОТОВСЬКОГО Володимира Дмитровича — матроса
- КУЗЬМІНА Андрія Венедиктовича — матроса
- КУРІННУ Анастасію Володимирівну — лейтенанта
- ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберта Елойовича — молодшого сержанта
- ЛЯШКА Олександра Сергійовича — матроса
- МАТВІЙЧУКА Миколу Миколайовича — матроса
- МАЦАКА Станіслава Сергійовича — матроса
- МІЛЬКОВСЬКОГО Василя Віталійовича — старшого матроса
- НАГОВІЦИНА Олександра Павловича — лейтенанта медичної служби
- НОГІНА Романа Миколайовича — старшого матроса
- НОСА Олександра Івановича — старшого матроса
- ПАНІНА Олександра Олександровича — старшого матроса
- ПАНОВА Сергія Сергійовича — матроса
- ПАРШИНА Максима Олександровича — матроса
- ПАСТУШЕНКА Сергія Петровича — матроса
- ПАХОМОВА Станіслава Вікторовича — матроса
- ПЛАТОНОВА Ігоря Васильовича — сержанта
- ПОДОЛЯНА Владислава Володимировича — матроса
- ПОПОВА Олега Сергійовича — старшого матроса
- ПОЩЄВА Миколу Андрійовича — старшого сержанта
- ПРАВДОЛЮБОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
- ПРИСЯЖНЮКА Юрія Вікторовича — старшого матроса
- ПУХИРЯ Вадима Васильовича — старшого матроса
- РЕВЕНКА Владислава Дмитровича (посмертно) — лейтенанта
- РОТАРА Михайла Ігоровича — старшого матроса
- САБАДАША Віталія Миколайовича — матроса
- САВОВА Олександра Володимировича — матроса
- САВЧУКА Сергія Івановича — сержанта
- САЄНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
- САМОЙЛЮК Альону Анатоліївну — матроса
- СЕМИДЬЯНОВА Данила Євгеновича — солдата
- СЛЄПОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
- СОТНИКОВА Максима Сергійовича — майора
- ТЕРЕЩЕНКА Владислава Володимировича — молодшого сержанта
- ТИМЧАКА Михайла Віталійовича — молодшого сержанта
- ТИТАРЕНКА Андрія Васильовича — матроса
- ТІТЄЄВУ Тетяну Миколаївну — головного сержанта
- ТОВКАЧА Віктора Івановича — штаб-сержанта
- ТОЧЕКА Володимира Богдановича — старшого матроса
- ХАМУЛУ Інну Михайлівну — молодшого сержанта
- ХОДУНАЯ Миколу Юрійовича — молодшого сержанта
- ЦИБКУ Едуарда Миколайовича — старшого лейтенанта
- ЦИМБАЛЮКА Євгена Сергійовича — старшого сержанта
- ЧЕРЕДНІЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого сержанта
- ЧЕРЕШНЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта
- ШАБРОВА Олександра Миколайовича — старшого матроса
- ЩЕРБАКА Владислава Романовича — матроса
- ЯВОРСЬКОГО Євгенія Володимировича — молодшого сержанта
- ЯРЕМКА Олега Ігоровича — сержанта
Медаллю “Захиснику Вітчизни”
- АЛЕКСАНДРОВА Олега Ігоровича — старшого матроса
- БАЗИЛЕВСЬКОГО Євгена Вікторовича — старшого матроса
- БЕБУТОВА Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта
- БЄЛКА Владислава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
- ВИСОЦЬКОГО Павла Вікторовича — матроса
- ГОЛИКА Сергія Івановича — матроса
- ГРИЦЕНЯКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
- ГУСАКА Руслана Миколайовича — старшого матроса
- ДЕРЕНЧУКА Павла Андрійовича (посмертно) — солдата
- ЗАЙКОВСЬКОГО Ігоря Олеговича — старшого матроса
- КАРАМОВА Олега Олеговича — головного сержанта
- КОШЕЛЄВА Павла Валерійовича (посмертно) — солдата
- ЛИННИКА Євгенія Андрійовича — старшого матроса
- ЛУКАШЕНКА Андрія Івановича — старшого матроса
- МАРТИНОВА Михайла Михайловича — старшого матроса
- НІКОЛАЄНКА Олександра Валерійовича — майстер-сержанта
- НОРЦОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта
- ПЄНКІНА Валерія Олександровича — матроса
- РЕГАЛІНА Дмитра Руслановича (посмертно) — солдата
- СИРИЦЮ Івана Сергійовича — старшого матроса
- ТОНКОШКУРА Владислава Віталійовича (посмертно) — капітана
- УБОЖЕНКА Олексія Івановича — молодшого сержанта
- ФЕДЕНИШИНУ Галину Миколаївну — старшого матроса
- ФЕДУНЦЯ Миколу Васильовича — матроса
- ЧЕРТЕНКА Едуарда Сергійовича — матроса
- ЧІРВУ Ярослава Вікторовича — молодшого сержанта
- ШЕПЕЛЯ Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
- ЮВІЦУ Євгенія Івановича (посмертно) — сержанта
Нагадаємо, раніше президент нагороди працівників Держспецзвʼязку. Завдяки їхній роботі цивільне населення та ЗСУ мають надійний звʼязок.