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Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 200 захисників і захисниць

Відзнаки призначені за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. 

Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 200 захисників і захисниць
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще більше 200 українських захисників і захисниць.

Про це йдеться в указі №263/2022

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

  • БЕСПАЛОВА Євгена Михайловича — майора
  • БОГДАНА Ярослава Валерійовича — старшого лейтенанта
  • БУХАНЧЕНКА Єгора Миколайовича — капітана
  • ВЕЛІЄВА Рауфа Гулу огли — старшого лейтенанта
  • ГНАТЮКА Василя Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
  • ГОЛОБОРОДЬКА Віталія Сергійовича — головного сержанта
  • ДЗИСЯ Євгенія Романовича — майора
  • КАТАСОВА Анатолія Валерійовича — майора
  • КАШИРІНА Артема Геннадійовича — старшого лейтенанта
  • КОСЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта
  • ЛОГВИНА Ігоря Дмитровича — капітана
  • НЕСТЕРУКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ПУДЛА Ігоря Васильовича — капітана
  • РУССУ Віктора Івановича — капітана
  • СУЛІМКОВИЧА Миколу Григоровича — майора
  • СУПРУНА Максима Леонідовича — старшого лейтенанта
  • ТИМОШЕНКА Олега Івановича — майора
  • ТРІШИНА Дениса Євгенійовича — майора
  • ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — капітана
  • ШЕВЧУКА Олега Васильовича — підполковника
  • ЯНКОВСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого лейтенанта
  • ЯЦЮКА Олександра Миколайовича — майора

Орденом “За мужність” ІІ ступеня

  • БУРМЕЦЬКОГО Олександра Васильовича — головного сержанта
  • ВОЛОВИКА Артема Юрійовича — штаб-сержанта
  • ГАВРИЛОВА Тараса Вікторовича — сержанта
  • КУДУСОВА Ескендера Тімендаровича — майстер-сержанта
  • ПАВЛЮКА Сергія Леонідовича — старшого сержанта
  • ПОЛУПАНОВА Максима Анатолійовича — старшого сержанта
  • РОЛ’ЯНА Олександра Сергійовича — головного сержанта
  • ТЕЛИЦЮ Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня

  • АВАНЕСЯНА Давіда Радіковича — матроса
  • АГЕЄВА Віталія Віталійовича — старшого матроса
  • АНДРІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича — головного сержанта
  • АРНАУТА Владислава Ігоровича — старшого матроса
  • АФІСОВА Павла Геннадійовича — старшого лейтенанта
  • БАБАЄВА Рустама Аріфа огли — матроса
  • БАБІЯ Кирила Геннадійовича — матроса
  • БАГРІЯ Олексія Вікторовича — старшого матроса
  • БАКАНОВА Павла Едуардовича — матроса
  • БАКЛАНОВА Сергія Миколайовича — сержанта
  • БАКУЛІНА Максима Володимировича — матроса
  • БЕЗГУБОВА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта
  • БЕЛЮГУ Валентина Вячеславовича — старшого матроса
  • БІЛОГО Володимира Анатолійовича — матроса
  • БОБИЛЄВА Василя Івановича — старшого матроса
  • БОГАЧОВА Євгенія Олександровича — старшого матроса
  • БОЙЧЕНКА Василя Івановича — сержанта
  • БОНДАРЕНКА Олександра Михайловича — старшого матроса
  • БОРИСЮКА Богдана Миколайовича — майстер-сержанта
  • ВАСИЛЬЄВА Валерія Юрійовича — матроса
  • ВАХНЕНКА Євгена Юрійовича — старшого матроса
  • ВЕЛИКОГО Максима Васильовича — старшого матроса
  • ВЕРЕМЕЯ Івана Юрійовича — старшого сержанта
  • ВОЛКОВА Євгенія Андрійовича — молодшого сержанта
  • ГАРМАША Дмитра Васильовича — матроса
  • ГЕТМАНА Андрія Сергійовича — сержанта
  • ГЛОВУ Дмитра Вікторовича — штаб-сержанта
  • ГОНЧАРОВА Руслана Володимировича — молодшого сержанта
  • ГОТЕЛЯКА Івана Вікторовича — матроса
  • ГРЕБЕННІКОВА Олега Володимировича — штаб-сержанта
  • ГРИЦАКА Костянтина Юрійовича — старшого сержанта
  • ГУЗОВАТОГО Андрія Віталійовича — капітана
  • ГУЛЕВСЬКОГО Івана Сергійовича — матроса
  • ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича — старшого матроса
  • ДАНЧЕНКА Ельхана — старшого матроса
  • ДАШКЕВИЧА Віктора Ігоровича — майора
  • ДІАНОВА Михайла Олександровича — старшого сержанта
  • ДОЛУ Віктора Михайловича — майстер-сержанта
  • ЄМЦЯ Павла Павловича — сержанта
  • ЖЕРМІЛЯ Артема Юрійовича — матроса
  • ЗАРІЧНОГО Віталія Васильовича — штаб-сержанта
  • ІВЛЄВА Антона Олеговича — молодшого сержанта
  • ІЛЬЧУКА Віталія Васильовича — головного сержанта
  • КАМЄНЄВА Андрія Олексійовича — капітана
  • КАНІВЦЯ Дмитра Олександровича — старшого матроса
  • КИРИКА Валентина Олександровича — солдата
  • КІЧКІРА Євгенія Анатолійовича — старшого матроса
  • КЛІНИШКОВА Ярослава Денисовича — матроса
  • КНИЖНИКА Анатолія Петровича — матроса
  • КОВАЛЬОВА Олександра Володимировича — старшого матроса
  • КОВТОНЮКА Володимира Євгенійовича — молодшого сержанта
  • КОНОНЧУКА Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта
  • КОРЕЦЬКОГО Ростислава Валерійовича — старшого матроса
  • КОРНІЄНКА Олексія Володимировича — старшого лейтенанта
  • КОРОЛЯ Віктора Володимировича — старшого солдата
  • КРАВЧЕНКА Сергія Олександровича — штаб-сержанта
  • КУБКА Романа Віталійовича — майстер-сержанта
  • КУЗЬМІНА Віктора Олександровича — матроса
  • КУРТЕНКА Бориса Олександровича — старшого сержанта
  • КУТУРГУ Вадима Анатолійовича — матроса
  • ЛЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
  • ЛЕНЬШИНА Олексія Володимировича — солдата
  • ЛЕТЕНКА Дмитра Івановича — старшого матроса
  • ЛІВАНДОВСЬКОГО Дениса Віталійовича — солдата
  • ЛЯШУКА Владислава Олександровича — сержанта
  • МАЛЯРА Романа Сергійовича — молодшого сержанта
  • МАНДЗАКА Олександра Анатолійовича — старшого матроса
  • МЕВШУ Олександра Миколайовича — сержанта
  • МОРОЗЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — матроса
  • НАЗАРКА Віктора Анатолійовича — штаб-сержанта
  • НАКОНЕЧНОГО Івана Сергійовича — молодшого сержанта
  • НЕДОГРИЗЮК Оксану Василівну — старшого матроса
  • ОЛІЙНИКА Євгена Віталійовича — старшого сержанта
  • ОЛІЯ Івана Олександровича — молодшого сержанта
  • ОМЕЛЬЧУКА Владислава Анатолійовича — старшого матроса
  • ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича — старшого матроса
  • ОСІЄВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата
  • ОСТАПУХУ Ростислава Володимировича — матроса
  • ПАВЛОВСЬКОГО Василя Володимировича — старшого солдата
  • ПАЛАМАРЕНКА Володимира Миколайовича — старшого матроса
  • ПАФІЦЕВИЧА Володимира Івановича — старшого матроса
  • ПЕНЬКОВА Даніїла Юрійовича — матроса
  • ПЕРЕХОДУ Олександра Вікторовича — штаб-сержанта
  • ПЕРЦЕВА Данііла Олександровича — молодшого сержанта
  • ПЕТІНОВА Олексія Броніславовича — матроса
  • ПЕТЛЮШЕНКА Вадима Віталійовича — штаб-сержанта
  • ПЕТРОШУКА Віталія Анатолійовича — старшого матроса
  • ПИЛИПЕЯ Юлія Ігоровича — капітана
  • ПИСЬМЕНЧУКА Михайла Олеговича — старшого лейтенанта
  • ПОПЕНКА Ігоря Олеговича — сержанта
  • ПОХИЛОГО Дмитра Олеговича — старшого матроса
  • ПРОКОПЧУКА Валерія Івановича — майстер-сержанта
  • ПРОЦЕНКА Владислава Володимировича — матроса
  • РИБАЧКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
  • РОЖКОВА Андрія Юрійовича — старшого матроса
  • РОСПОПУ Дениса Івановича — матроса
  • РОША Максима Вікторовича — матроса
  • РОШКУ Георгія Дмитровича — матроса
  • САЙКА Юрія Юрійовича — старшого матроса
  • САМОХІНА Олега Олександровича — молодшого сержанта
  • САРДАКА Павла Сергійовича (посмертно) — старшого матроса
  • СВИРИДА Назарія Валерійовича — старшого матроса
  • СВИРИДОВА Олега Олеговича — старшого матроса
  • СВЯТЧУКА Дмитра Олеговича — молодшого сержанта
  • СЕГЕДІЯ Мирона Ігоровича — матроса
  • СИВУХІНА Івана Олексійовича — матроса
  • СИНИЦЬКОГО Ярослава Сергійовича — матроса
  • СІКАРЄВА Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
  • СІМОНЯНА Максима Сергійовича — старшого матроса
  • СІТАЙЛА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта
  • СПІВАКА Василя Миколайовича — старшого матроса
  • СТАВНІЙЧУКА Дениса Геннадійовича — капітана
  • СТАСЮКА Павла Сергійовича — старшого солдата
  • СТЕПАНОВА Сергія Андрійовича — старшого матроса
  • СУЛІМА Володимира Миколайовича — старшого матроса
  • СУРОВОЯ Ігоря Сергійовича — сержанта
  • СУСЛЕНКА Віктора Ігоровича — старшого матроса
  • СЬОМОЧКІНА Олександра Олександровича — матроса
  • ТАРАНА Івана Олександровича — матроса
  • ТАРКОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — старшого сержанта
  • ТЕРЛИГУ Миколу Андрійовича — матроса
  • ТЄРЄХОВА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта
  • ТИЩЕНКА Олексія Костянтиновича — матроса
  • ТОКАРЕНКА Олега Олександровича — старшого сержанта
  • ТОКАРЯ Миколу Володимировича — старшого матроса
  • ТОМЧАКОВСЬКОГО Олександра Владиславовича — матроса
  • ТУРЯНСЬКОГО Любомира Васильовича — старшого сержанта
  • ФЕДИШИНУ Галину Миколаївну — сержанта
  • ФЕДОРОВИЧА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
  • ФОТІКОВА Юрія Юрійовича — старшого лейтенанта
  • ХАРЧЕНКА Дениса Сергійовича — лейтенанта
  • ЧЕРНЕНКА Вадима Сергійовича — матроса
  • ЧЕРНЯВСЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого матроса
  • ЧЕХУНА Юрія Георгійовича — старшого матроса
  • ЧОРНОКНИЖНОГО Владислава Миколайовича — матроса
  • ЧОРНОШТАНА Богдана Вікторовича — старшого сержанта
  • ШАМАНСЬКОГО Олексія Івановича — старшого сержанта
  • ШЕВЧУКА Дмитра Володимировича — матроса
  • ШКАМЕТУ Романа Вадимовича — старшого солдата
  • ЮРЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого матроса
  • ЮРЧИШЕНА Юрія Олександровича — майора
  • ЯКУБОВСЬКОГО Едуарда Семеновича — старшого лейтенанта
  • ЯНКОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — майора

Орденом Данила Галицького

  • АРЖАНИКА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта
  • ГЛУХОВА Дмитра Сергійовича — капітана 1 рангу
  • ДЗЯДИКА Дмитра Петровича — майора
  • ЛИСІКА Андрія Юрійовича — капітана
  • МАРУЩАКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
  • МУЩЕНКА Миколу Олександровича — майора
  • САМІТОВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — старшого лейтенанта
  • СОКОЛЬСЬКОГО Руслана Васильовича (посмертно) — підполковника
  • СПІРІДОНОВА Віталія Юрійовича — капітана 2 рангу

Медаллю “За військову службу Україні”

  • АРСЕНТЬЄВА Олександра Олександровича — капітана
  • БАСЬОНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса
  • БЕЗУСОГО Дмитра Віталійовича — матроса
  • БІЛОНІЖКА Антона Вікторовича — старшого матроса
  • БРАТИЩЕНКА Сергія Леонідовича — старшого матроса
  • БУРСОВА Володимира Дмитровича — старшого сержанта
  • БУСЛА Сергія Сергійовича — старшого матроса
  • ВІТВІЦЬКОГО Артема Олеговича — матроса
  • ГАВРИЛЯСТОГО Вячеслава Миколайовича — старшого солдата
  • ГНОЄВОГО Віталія Вікторовича — старшого матроса
  • ГНОЄВОГО Миколу Віталійовича — старшого матроса
  • ГОРБУНОВА Сергія Андрійовича — солдата
  • ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса
  • ДЕРЕВЯНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта
  • ДЕРЕГУ Дмитра Івановича — старшого матроса
  • ДІДЕНКА Владислава Миколайовича — старшого матроса
  • ДІКА Івана Івановича — старшого матроса
  • ДЯЧЕНКА Юрія Олександровича — старшого сержанта
  • ЖУКОВСЬКОГО Ярослава Руслановича — матроса
  • ЗВЄРЄВА Дениса Віталійовича — старшого матроса
  • ІВАНОВА Костянтина Ігоровича — матроса
  • ІВАНЧЕНКА Назара Валерійовича — старшого матроса
  • КАПКАНА Артема Андрійовича — старшого матроса
  • КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса
  • КНИША Сергія Вікторовича — матроса
  • КОВАЛЕНКА Сергія Миколайовича — старшого матроса
  • КОТОЛУПЕНКА Олега Анатолійовича — сержанта
  • КРОТОВСЬКОГО Володимира Дмитровича — матроса
  • КУЗЬМІНА Андрія Венедиктовича — матроса
  • КУРІННУ Анастасію Володимирівну — лейтенанта
  • ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберта Елойовича — молодшого сержанта
  • ЛЯШКА Олександра Сергійовича — матроса
  • МАТВІЙЧУКА Миколу Миколайовича — матроса
  • МАЦАКА Станіслава Сергійовича — матроса
  • МІЛЬКОВСЬКОГО Василя Віталійовича — старшого матроса
  • НАГОВІЦИНА Олександра Павловича — лейтенанта медичної служби
  • НОГІНА Романа Миколайовича — старшого матроса
  • НОСА Олександра Івановича — старшого матроса
  • ПАНІНА Олександра Олександровича — старшого матроса
  • ПАНОВА Сергія Сергійовича — матроса
  • ПАРШИНА Максима Олександровича — матроса
  • ПАСТУШЕНКА Сергія Петровича — матроса
  • ПАХОМОВА Станіслава Вікторовича — матроса
  • ПЛАТОНОВА Ігоря Васильовича — сержанта
  • ПОДОЛЯНА Владислава Володимировича — матроса
  • ПОПОВА Олега Сергійовича — старшого матроса
  • ПОЩЄВА Миколу Андрійовича — старшого сержанта
  • ПРАВДОЛЮБОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
  • ПРИСЯЖНЮКА Юрія Вікторовича — старшого матроса
  • ПУХИРЯ Вадима Васильовича — старшого матроса
  • РЕВЕНКА Владислава Дмитровича (посмертно) — лейтенанта
  • РОТАРА Михайла Ігоровича — старшого матроса
  • САБАДАША Віталія Миколайовича — матроса
  • САВОВА Олександра Володимировича — матроса
  • САВЧУКА Сергія Івановича — сержанта
  • САЄНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
  • САМОЙЛЮК Альону Анатоліївну — матроса
  • СЕМИДЬЯНОВА Данила Євгеновича — солдата
  • СЛЄПОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
  • СОТНИКОВА Максима Сергійовича — майора
  • ТЕРЕЩЕНКА Владислава Володимировича — молодшого сержанта
  • ТИМЧАКА Михайла Віталійовича — молодшого сержанта
  • ТИТАРЕНКА Андрія Васильовича — матроса
  • ТІТЄЄВУ Тетяну Миколаївну — головного сержанта
  • ТОВКАЧА Віктора Івановича — штаб-сержанта
  • ТОЧЕКА Володимира Богдановича — старшого матроса
  • ХАМУЛУ Інну Михайлівну — молодшого сержанта
  • ХОДУНАЯ Миколу Юрійовича — молодшого сержанта
  • ЦИБКУ Едуарда Миколайовича — старшого лейтенанта
  • ЦИМБАЛЮКА Євгена Сергійовича — старшого сержанта
  • ЧЕРЕДНІЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого сержанта
  • ЧЕРЕШНЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта
  • ШАБРОВА Олександра Миколайовича — старшого матроса
  • ЩЕРБАКА Владислава Романовича — матроса
  • ЯВОРСЬКОГО Євгенія Володимировича — молодшого сержанта
  • ЯРЕМКА Олега Ігоровича — сержанта

Медаллю “Захиснику Вітчизни”

  • АЛЕКСАНДРОВА Олега Ігоровича — старшого матроса
  • БАЗИЛЕВСЬКОГО Євгена Вікторовича — старшого матроса
  • БЕБУТОВА Олега Анатолійовича (посмертно) — сержанта
  • БЄЛКА Владислава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ВИСОЦЬКОГО Павла Вікторовича — матроса
  • ГОЛИКА Сергія Івановича — матроса
  • ГРИЦЕНЯКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
  • ГУСАКА Руслана Миколайовича — старшого матроса
  • ДЕРЕНЧУКА Павла Андрійовича (посмертно) — солдата
  • ЗАЙКОВСЬКОГО Ігоря Олеговича — старшого матроса
  • КАРАМОВА Олега Олеговича — головного сержанта
  • КОШЕЛЄВА Павла Валерійовича (посмертно) — солдата
  • ЛИННИКА Євгенія Андрійовича — старшого матроса
  • ЛУКАШЕНКА Андрія Івановича — старшого матроса
  • МАРТИНОВА Михайла Михайловича — старшого матроса
  • НІКОЛАЄНКА Олександра Валерійовича — майстер-сержанта
  • НОРЦОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта
  • ПЄНКІНА Валерія Олександровича — матроса
  • РЕГАЛІНА Дмитра Руслановича (посмертно) — солдата
  • СИРИЦЮ Івана Сергійовича — старшого матроса
  • ТОНКОШКУРА Владислава Віталійовича (посмертно) — капітана
  • УБОЖЕНКА Олексія Івановича — молодшого сержанта
  • ФЕДЕНИШИНУ Галину Миколаївну — старшого матроса
  • ФЕДУНЦЯ Миколу Васильовича — матроса
  • ЧЕРТЕНКА Едуарда Сергійовича — матроса
  • ЧІРВУ Ярослава Вікторовича — молодшого сержанта
  • ШЕПЕЛЯ Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
  • ЮВІЦУ Євгенія Івановича (посмертно) — сержанта 

Нагадаємо, раніше президент нагороди працівників Держспецзвʼязку. Завдяки їхній роботі цивільне населення та ЗСУ мають надійний звʼязок. 

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