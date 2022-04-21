Путін скомандував Шойгу "не штурмувати" промзону Маріуполя, – росЗМІ

Президент РФ Володимир Путін скомандував міністру оборону Сергію Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. Про це пишуть ЗМІ країни-окупантки.

Водночас Путін наказав заблокувати територію українського міста. Він, згідно з цитатами російських медіа, сказав, що варто зберегти життя його окупантам, і не треба "лізти в катакомби".

Шойгу своєю чергою заявив, що на території "Азовсталь" лишаються 2000 людей.

Нагадаємо, невелика частина Маріуполя лишається неокупованою росіянами. На заводі "Азовсталь" перебуває полк "Азов", морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені.

Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто і штурмують його.

Вчора командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників "залишилося лише кілька днів, а то й годин".

Президент Володимир Зеленський говорив, що врятувати людей з Маріуполя можна двома шляхами: силою, якщо в нас буде необхідна зброя, або перемовинами. Однак Росія на дипломатію поки не спроможна.