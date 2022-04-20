Україна готова до будь-яких форматів обміну для порятунку людей з Маріуполя, – Зеленський

Ситуація в Маріуполі погіршується. Поки що Україна не може досягти там позитивного результату. На руках наших військових – поранені люди. Бійці захищають своїми спинами від окупантів звичайних мирних мешканців, і втрачають під час цього свої життя.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту президента Євроради Шарля Мішеля до Києва.

"Не випадково кажу "захищаючи спиною", тому що саме за спинами наших хлопців, які в Маріуполі, за моїми даними, там 1000 людей – як жінок, так і дітей. І тут хочеться сказати, що все буде просто, і завтра ми допоможемо військовим і мирним у Маріуполі, але я не можу цього сказати", – сказав він.

Україна постійно пропонує Росії коридори для Маріуполя. Інколи вони дозволяють виїхати, але також окупанти вивезли тисячі мирних на непідіконтрольну територію і в РФ.

"Так, всі хлопці в Маріуполі хочуть перемоги, хочуть розблокування, ніхто не збирається здаватися. Щоб розблокувати Маріуполь є два шляхи: серйозна озброєна допомога, на яку ми розраховуємо, і вони розраховують. Поки що у нас цієї техніки недостатньо. Другий шлях – дипломатичний. Поки що на це не погоджується Російська Федерація", – підкреслив президент.

Він зауважив, що Україна готова до різних форматів обміну наших людей на росіян. Окупанти лишили і трупи, і поранених.

"Ми готові на будь-який формат обміну. Це така сама правда, як і я, хочу не хочу, готовий до діалогу упродовж останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ", – додав він.

Нагадаємо, сьогодні командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників "залишилося лише кілька днів, а то й годин".

На сьогодні Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня.

Мер Маріуполя закликав містян не боятися евакуації та виїхати.

Допомогти в евакуації з Маріуполя пропонували Греція і Туреччина. Спійманий СБУ нардеп Віктор Медведчук також зголосився обмінятися на захисників і жителів Маріуполя.