Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ

Зокрема, знайшли 26 керованих ракет "повітря-повітря". 

СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/PvkZahid

У Харківській області СБУ виявила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки. За попередніми даними, там є і підбита техніка окупантів, яку збирались ремонтувати під час наступу. 

Обладнання вже передали на потреби ЗСУ, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко

"Завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубах окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави", – повідомив Дехтяренко.

Міноборони передали: 

  • 60 повнокомплектних танкових двигунів
  • велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря". 

"СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога", – додали в СБУ. 

Причетні до злочину встановлені, йде робота з їх затримання. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також