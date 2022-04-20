СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ

У Харківській області СБУ виявила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки. За попередніми даними, там є і підбита техніка окупантів, яку збирались ремонтувати під час наступу.

Обладнання вже передали на потреби ЗСУ, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубах окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави", – повідомив Дехтяренко.

Міноборони передали:

60 повнокомплектних танкових двигунів

велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

"СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога", – додали в СБУ.

Причетні до злочину встановлені, йде робота з їх затримання.