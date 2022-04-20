Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
ГоловнаЕкономікаДержава

​МВФ прогнозує зростання дефіциту українського держбюджету до 17,8% ВВП

Дефіцит впаде нижче за 10% ВВП лише у 2027 році.

​МВФ прогнозує зростання дефіциту українського держбюджету до 17,8% ВВП
Заседание членов правления МВФ
Фото: imf.org

Міжнародний валютний фонд дає прогноз, що через розв'язану Росією війну дефіцит державного бюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році, передає "Інтерфакс-Україна".

20 квітня було оприлюднено Фіскальний моніторинг; відповідно до нього, у наступні роки дефіцит залишатиметься також на дуже високому рівні: 

  • у 2023 – 13,1% ВВП, 
  • у 2024 – 11,9% ВВП, 
  • упродовж 2025-2026 років – 10,9-10,8% ВВП.

Дефіцит впаде нижче за 10% ВВП лише у 2027 році. За оцінками фонду, він становитиме 9,3% ВВП.

У Міжнародному валютному фонді уточнили, що йдеться загалом про дефіцит сектору публічних фінансів. До нього входять також місцеві бюджети, соціальні фонди, держкомпанії тощо. В останні роки в Україні він практично збігався з дефіцитом держбюджету, проте раніше він був вищим за рахунок, зокрема, дефіциту НАК "Нафтогаз України".

Первинний дефіцит держбюджету України у 2022 році, за даними МВФ, згідно з очікуваннями, розшириться до 13,4% ВВП з 1% ВВП минулого року. 

Наступного року, прогнозують у Фонді, він знизиться до 7,3% ВВП, у 2024-му – до 5,8% ВВП, 2025-му – до 4,9% ВВП, 2026-му – до 5,2% ВВП, а у 2027-му – до 4,1% ВВП.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд станом на 7 березня прогнозував падіння ВВП України у 2022 році внаслідок збройної агресії Росії за умови її якнайшвидшого завершення на 10% та зростання інфляції до 20%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також