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Чернігівщина потребує спеціальної економічної зони для стимулювання розвитку бізнесу у прикордонні, – Чаус

ОВА готує відповідні пропозиції для Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Чернігівщина потребує спеціальної економічної зони для стимулювання розвитку бізнесу у прикордонні, – Чаус
Фото: Олександр Рудоманов

Чернігівщина потребує спеціальної економічної зони для стимулювання розвитку бізнесу у прикордонні з ворогом. 

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус сьогодні після зустрічі зі славутицьким міським головою Юрієм Фомічевим, під час якої вони обговорили подальші кроки відновлення життєдіяльності населених пунктів. 

“Для того, щоб бізнес був мотивований працювати у прикордонній з ворогом Чернігівській області, тут потрібно створити спеціальну економічну зону”, – зазначив Чаус.

ОВА готує відповідні пропозиції для Кабінету Міністрів і Верховної Ради України

Заступник начальника адміністрації Дмитро Іванов обґрунтував переваги СЕЗ для пожвавлення економіки громад. 

“Славутич хоч і підпорядковується Київській області, усе ж знаходиться поруч, на півночі України, і має схожі проблеми та завдання. Також це місто вже мало аналогічний успішний досвід зі спеціальною економічною зоною”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в десять разів скоротив кількість дозволів для підприємців – із 500 необхідних раніше дозволів зараз лишилося тільки 50 тих, за якими держава здійснює контроль.

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