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"Філіп Морріс" тимчасово ввозитиме в Україну тютюнові вироби в упаковці країн ЄС

Вся імпортована продукція матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну та дату виробництва.

"Філіп Морріс" тимчасово ввозитиме в Україну тютюнові вироби в упаковці країн ЄС
Фото: segodnya.ua

У зв’язку з тим, що через військові дії виробничий центр "Філіп Морріс" у Харківській області тимчасово припинив роботу, тютюнова компанія ввозитиме в Україну свою продукцію в упаковці європейських країн, повідомляє пресслужба "Філіп Морріс".

"Ланцюги постачання були порушені. 15 березня Верховна Рада дозволила тимчасовий імпорт та продаж сигарет, маркованих згідно з вимогами ЄС. Відповідно до цього рішення, компанії "Філіп Морріс" в Україні будуть тимчасово імпортувати тютюнові вироби в упаковці країн Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляють у компанії, вся імпортована продукція матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну та дату виробництва.

"Це надзвичайний захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, щойно це буде безпечним для наших працівників. Ми прагнемо забезпечити уряд необхідними податковими надходженнями від імпорту продукції, з якої сплачуватимуться відповідні податки та мита", – приводить пресслужба слова генерального директора "Філіп Морріс" в Україні Максима Барабаша.

Згідно з повідомленням, з початку війни в Україні компанії Філіп Морріс сплатили понад 2,4 млрд грн акцизного податку.

"Ми продовжуємо забезпечувати роботою понад 1500 українців, а також надаємо їм та членам їхніх родин допомогу з екстреним розселенням та транспортуванням. Philip Morris International спрямувала 10 млн доларів США на гуманітарну допомогу. Наші колеги та друзі з 80 країн світу зібрали понад 550 тис. доларів США на допомогу українцям, які постраждали від військового вторгнення Росії", – додає Максим Барабаш.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня компанія Philip Morris International заявила про припинення випуску ряду своїх продуктів у РФ та скорочення своєї виробничої, маркетингової та інвестиційної діяльності у цій країні.

Philip Morris International – американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу. PMI почала працювати в Україні у 1994 році. У 2021 році на український ринок припадало близько 2% загального обсягу відвантажень сигарет і тютюнових виробів для електричного нагрівання і менше 2% від загального чистого доходу PMI.

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