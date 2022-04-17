Дефіцит бюджету може сягати до $5 мільярдів, - Шмигаль

Прем'єр розповів, якої підтримки Україна чекає від Заходу та США.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, тому Україні як ніколи потрібна фінансова допомога Заходу.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

"У розмові з американським ABC News розповів про те, якої підтримки Україна чекає від Заходу та Сполучених Штатів, аби перемогти у нашій визвольній війні. Зброя, фінанси та санкції – тріада, яка допоможе зупинити агресора та поверне мир у Європі", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр повідомив, що наступного тижня делегація уряду України відвідає Вашингтон.

"Фінансовий блок нашої команди працюватиме у Вашингтоні. Зустрічі з МВФ, Світовим банком та урядом США, аби залучити додаткові кошти для фінансування потреб української армії, української економіки та наших людей. У наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, а тому фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз", - розповів Шмигаль.

"Ще один меседж, який ми надсилаємо всьому світу – це те, що Україна готова до дипломатичного варіанту завершення цієї війни. Але ми не поступимося нашими національними інтересами. Якщо росія не хоче завершити війну дипломатією, то ми вимушені будемо завершити цю війну на полі бою", - додав прем'єр.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю The New Yorker оцінив дефіцит українського бюджету в найближчі місяці на рівні майже $8 млрд за місяць. Він також закликав партнерів збільшити фіндопомогу.

Водночас, раніше міністр фінансів Сергій Марченко прогнозував дефіцит держбюджету на квітень-травень у $5-7 млрд за місяць порівняно з $2,7 млрд у березні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що дефіцит українського бюджету складає в умовах війни сім мільярдів євро щомісяця. Він зазначив, що такі показники відомі нашим партнерам.

За інформацією глави уряду Шмигаля, в першому кварталі 2022 року держбюджет вдалося виконати на 110%. У другому кварталі через військове вторгнення РФ прогнозується суттєве недовиконання.

Про це в інтерв’ю українським онлайн-медіа заявив президент України Володимир Зеленський.