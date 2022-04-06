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​Зеленський на нараді з урядом доручив знайти джерела наповнення держбюджету і запровадити ембарго на торгівлю з РФ

Наразі влада розглядає донорську допомогу та спеціальні права запозичення від МВФ як альтернативні джерела доходу в держказну.

​Зеленський на нараді з урядом доручив знайти джерела наповнення держбюджету і запровадити ембарго на торгівлю з РФ
Фото: Пресслужба ОПУ

Під час наради з урядом Президент Володимир Зеленський доручив запровадити ембарго на торгівлю з РФ. Також на нараді обговорили можливі джерела наповнення державної скарбниці. 

Як ідеться на сайті глави держави, серед варіантів розглядають донорську допомогу, а також спеціальні права запозичення від МВФ.

За інформацією глави уряду Дениса Шмигаля, в першому кварталі 2022 року держбюджет вдалося виконати на 110%. У другому кварталі через військове вторгнення РФ прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету.

"За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу", - йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Щодо запровадження ембарго на торгівлю з Росією, то де-факто імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни. Наразі мова йде про "формалізування" зупинки товарообігу.

Нагадаємо, за інформацією народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, перевиконання державного бюджету за січень-лютий цього року дозволяє збільшити фінансування армії на 14,1 млрд грн.

Наприкінці лютого Міністерство фінансові повідомило, що, попри воєнний стан, з початку лютого 2022 року до держбюджету надійшло 97,4 млрд грн, або 123,7%

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