Україна чекає від Грузії доказів того, що вона не допомагає Росії обїодити санкції, - Кулеба

"Потім будемо вирішувати, які дії вживати".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився думками щодо можливої допомоги грузинської влади Росії в уникненні санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Кулеба розповів, що вплив санкцій на РФ був би давно мінімізований, якби Україна не мала важелів впливу на Грузію та інші країни. У ситуаціях, коли контакту з іноземним урядом немає, українська влада знаходить впливового партнера.

"Стосовно Грузії, то ми чекаємо на офіційні докази та переконливі аргументи від Грузії, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати до них, якщо ці докази та аргументи не будуть достатньо переконливими", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії.

3 квітня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна не має наміру вводити економічні санкції проти РФ. Водночас 1 квітня президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти країни-агресорки, запроваджених через війну в Україні.