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У найближчі дні почнеться відбудова зруйнованих мостів на Київщині, – міністр Кубраков

На кожен міст потрібно два-три місяці.

У найближчі дні почнеться відбудова зруйнованих мостів на Київщині, – міністр Кубраков

У Міністерстві інфраструктури України прогнозують, що для відбудови зруйнованих мостів на Київщині знадобиться два-три місяці. Про це повідомив міністр Олександр Кубраков.

“Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками – на кожен міст потрібно два-три місяці”, - сказав він.

За його словами, також за місяць планують відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого.

“Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ – Чоп. План – завершити роботи за пару тижнів”, - зазначив Кубраков.

Міністр інфраструктури запевнив, що відомство зробить усе для того, щоб дорога додому стала безпечною та комфортною.

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