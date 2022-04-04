Мінінфраструктури спрощує дозволи на автоперевезення і закликає партнерів приєднатися

Новації впроваджують з огляду на закриття транзиту територією Білорусі та Росії.

Міністерство інфраструктури України знімає низку обмежень в системі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Новації впроваджують з огляду на закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень автотранспортом.

Про це повідомило МІУ в офіційному телеграм-каналі.

Так, зокрема, «збільшено термін дій електронної заявки на отримання дозволів з 7 до 10 днів, збільшено до 5 дозволів усіх видів Республіки Польща на один транспортний засіб з квітня по травень, збільшено до двох дозволів усіх видів Чеської Республіки на один місяць на транспортний засіб з повною масою до 10 тонн», - йдеться в повідомленні.

Також знято обмеження для поїздок територією Сербії та спрощено дозвільну систему для тих, хто виконує перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану та Узбекистану.

У МІУ інформують і про те, що з початку війни міністерство веде системні переговори з країнами-партнерами щодо скасування дозвільної системи на період воєнного стану.

«Станом на 4 квітня нам вдалось домовитись про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією шести країн Європейського Союзу, зокрема, з Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, а також територією Грузії та Туреччини. Згоду на транзитні перевезення без дозволів надала і Словаччина», – зазначили у відомстві.

Там зауважили, що нині налагоджено механізм бездозвільного проїзду всім гуманітарним вантажам з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою.