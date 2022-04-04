Польща та країни Балтії можуть припинити будь-яке автосполучення з Росією та Білоруссю

Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної ізоляції від Росії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Наєм.

“Минулого тижня ми офіційно звернулись до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва”, – йдеться у повідомленні.

Зараз Україна чекає остаточного результату.

“У разі прийняття позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими”, – додав Наєм.

Нагадаємо, наприкінці березня Міністерство інфраструктури України звернулося до Європейської комісії з пропозиціями припинити транспортне сполучення з Росією та Білоруссю і у такий спосіб посилити економічний тиск на обидві держави.

Раніше МІУ закликало ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.