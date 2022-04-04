Президент Польщі закликав притягти до відповідальності злочинців, причетних до звірств у Бучі

Президент Польщі Анджей Дуда закликав світ притягти до відповідальності злочинців, причетних до звірств у місті Буча, що на Київщині.

"Злочинці мають називатися злочинцями, постати перед судом і бути засуджені. Фотографії з Бучі спростовують думку про те, що ми повинні шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України потрібні три речі: зброя, зброя та ще раз зброя", - написав польський лідер у Twitter.

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022

Раніше, після звірств окупантів у Київській області, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав країни-члени Європейського Союзу негайно переглянути політику щодо Росії, дати Україні більш ефективну зброю та посилити санкції.

Прем'єр-міністр зауважив, що керівництво Євросоюзу якомога швидше організувати засідання Євроради. Там Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів РФ і запровадження ефективних санкцій.

Своєю чергою Глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв "заморити голодом військову машину Росії".

Глава британського уряду зазначив, що Лондон санкціонував додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та направить спеціалістів-слідчих.На його думку, масові вбивства українців свідчать про те, що Путін у відчаї, бо його вторгнення зазнає невдачі.