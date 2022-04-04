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Президент Польщі закликав притягти до відповідальності злочинців, причетних до звірств у Бучі

Анджей Дуда закликав надати Україні більше зброї.

Президент Польщі закликав притягти до відповідальності злочинців, причетних до звірств у Бучі
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда закликав світ притягти до відповідальності злочинців, причетних до звірств у місті Буча, що на Київщині. 

"Злочинці мають називатися злочинцями, постати перед судом і бути засуджені. Фотографії з Бучі спростовують думку про те, що ми повинні шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України потрібні три речі: зброя, зброя та ще раз зброя", - написав польський лідер у Twitter.

Раніше, після звірств окупантів у Київській області, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав країни-члени Європейського Союзу негайно переглянути політику щодо Росії, дати Україні більш ефективну зброю та посилити санкції.

Прем'єр-міністр зауважив, що керівництво Євросоюзу якомога швидше організувати засідання Євроради. Там Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів РФ і запровадження ефективних санкцій.

Своєю чергою Глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв "заморити голодом військову машину Росії".

Глава британського уряду зазначив, що Лондон санкціонував додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та направить спеціалістів-слідчих.На його думку, масові вбивства українців свідчать про те, що Путін у відчаї, бо його вторгнення зазнає невдачі.

Нагадаємо, що 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук у відеозверненні повідомив, що місто звільнили від російських загарбників. Зранку 1 квітня в міськраді Бучі повідомили, що агресор замінував кондитерську фабрику, а печиво отруїв, і закликали жителів не заходити на територію об'єкта.

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