В Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів - Генштаб

Командування РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

Станом на ранок 4 березня Збройні сили РФ продовжують збройну агресію проти України. Як повідомляє Генштаб, військово-політичним керівництвом Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.

"Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія", - повідомляє Генеральний штаб.

За основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих “трофеїв”, тобто грабежу і мародерства.

За даними Генштабу, командування збройних сил РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

"Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років".

Водночас в Генеральному штабі зазначають, що на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком.

Зенітно ракетними військами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.