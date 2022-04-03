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На Донеччині та Луганщині українські військові підбили російський літак Іл-22

Також військові повідомляють про ще два збитих ворожих літаки.

На Донеччині та Луганщині українські військові підбили російський літак Іл-22
Фото: EPA/UPG

Протягом доби на Донеччині та Луганщині українські військові знищили два ворожих літаки та підбили російський Іл-22. Про це повідомляє Операція обʼєднаних сил

"Українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком.Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22", - йдеться у повідомленні.

Українські військові інформують, що загалом за тиждень угруповання Об’єднаних сил відбило 51 ворожу атаку, знищило 46 танків, 92 одиниці броньованої та 87 автомобільної техніки, 27 артилерійських систем, 10 безпілотних літальних апаратів, 4 літаки та крилату ракету противника. Протягом доби 3 квітня військові відбили сім російських атак.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали близько 17800 осіб.

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