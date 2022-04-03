Україна створить спеціальний механізм правосуддя для злочинів окупантів, – Зеленський

Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний.

Президент України ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

«Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів, – сказав він. – Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей».

За словами президента, Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно.

«Закликаю всіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи й допомогти встановленню справедливості, зробити це, – додав Володимир Зеленський. – Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний».

Президент також попередив, що після вигнання окупантів з територій, які зараз знаходяться під окупацією, можуть відкритися ще страшніші речі.

«Ще більше смертей і знущань. Бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не вміють інакше. І такі в них були накази, – сказав він. – Всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави. Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок».

За даними генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів. "Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - написала вона.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати в Бучу за доказами вчинення росіянами воєнних злочинів.