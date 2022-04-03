У Новій Каховці окупанти викрали 69-річного журналіста Олександра Гунька

Перед цим росіяни провели "обшук" у його будинку.

У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти викрали журналіста і поета Олександра Гунька.

Про це повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на співзасновницю агенції медійного росту "Або" Леру Лауду.

Гунько співпрацював з цією агенцією та з мережею The City.

"Кілька годин тому озброєні військові провели обшук у квартирі і забрали опісля з собою 69-річного Олександра Гунька з Нової Каховки", - написала Лера Лауда у фейсбуці.

Олександр Гунько народився 1952 року. Він - головний редактор сайту Novakahovka.city, член Національної спілки письменників України.

Повідомляється, що перед викраденням чоловіка росіяни провели обшук у його будинку. Після обшуку росіяни вилучили телефони та електронні пристрої, а самого журналіста - затримали.

Місцеві журналісти також зазначають, що на редакційну пошту видання "Нова Каховка Сіті" раніше надійшов лист із пропозицією "співпраці" та закликом висвітлювати події "правильно".

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти продовжують викрадати активістів та журналістів. Зокрема, з 12 березня нічого не відомо про активіста інформаційної оборони Нової Каховки Сергія Цигіпу.