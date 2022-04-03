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Херсонський журналіст Костянтин Риженко вийшов на зв'язок

Про зникнення Риженка стало відомо наприкінці березня.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко вийшов на зв'язок
Фото: Радіо Свобода

Журналіст Костянтин Риженко, про зникнення якого Національна спілка журналістів України повідомила 31 березня, вийшов на зв’язок.

У телеграм-каналі "Очі кобзаря Херсонщина" з'явилося аудіоповідомлення, в якому Риженко розповідає, що втратив доступ до своїх основних облікових записів і перебуває "у бігах".

Він уточнив, що допомагатиме біженцям, але поки що не займатиметься журналістикою. Риженко закликав, за змогою, долучитися до підтримки херсонських волонтерів.

Нагадаємо, ввечері 31 березня на телеграм-каналі Костянтина Риженка зʼявилося відкладене повідомлення. У ньому йшлося про те, що у випадку публікації повідомлення, ймовірно з журналістом "щось трапилося". У повідомленні вказано, що причини можуть бути або технічні, наприклад, втрата звʼязку, або ж публікація повідомлення означатиме, що Костянтина затримали російські військові.

Перед публікацією відкладеного повідомлення, Риженко не публікував повідомлення у своєм телеграм-каналі більше доби.

Костянтин Риженко – головний редактор херсонського сайту новин "Херсон Newscity". Телеграм-канал Риженка має більше 27 тисяч підписників. Крім того з часу окупації Херсона російськими військами журналіст також займався волонтерською діяльністю. Він закликав підтримати херсонських волонтерів.

Реквізити для підтримки волонтерів у Херсоні: 

Гривнева картка 5375411504205985 

Paypal ozgard94@gmail.com

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