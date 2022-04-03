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У Держспецзв'язку назвали фейком інформацію про прослуховування російськими військовими розмов українців

Окупанти хочуть залякати наших громадян, щоб вони не повідомляли інформацію про місця пересування ворожої техніки.

У Держспецзв'язку назвали фейком інформацію про прослуховування російськими військовими розмов українців
Фото: www.sbu.gov.ua

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України не має жодних підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал відомства.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповів, що всі подібні заяви виявилися фейками і частиною інформаційно-психологічних операцій. Їхня мета – залякати українців, а також примусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки.

"Це – не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації. Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони", – йдеться в повідомленні.

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