У Держспецзв'язку назвали фейком інформацію про прослуховування російськими військовими розмов українців

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України не має жодних підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал відомства.
Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповів, що всі подібні заяви виявилися фейками і частиною інформаційно-психологічних операцій. Їхня мета – залякати українців, а також примусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки.
"Це – не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації. Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони", – йдеться в повідомленні.