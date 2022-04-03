За воєнні злочини росіян в Україні відсутній термін давності, - віцеспікерка Ради

"Європа і весь світ мають відкрити очі на ці злочини!".

Фото і відео зі звільнених міст та селищ Київщини - це неспростовні факти геноциду українського народу.

Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Фото і кадри звірств російських окупантів із звільнених міст і сіл Київщини неможливо забути! Тілами вкрита земля, братські могили цивільних громадян - чоловіків, жінок, дітей, покалічені, спалені тіла… зі зв’язаними руками. Це воєнні злочини, за які відсутній термін давності, і за які мають нести покарання ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував!" - наголосила вона.

Кондратюк підкреслила, що це - неспростовні факти геноциду українського народу.

"Європа і весь світ мають відкрити очі на ці злочини! РФ має бути негайно виключена з ООН, а також з Ради ООН з прав людини - з усіх міжнародних організацій та інституцій", - закликала віцеспікерка.

Україна, на її переконання, повинна мати можливість негайно отримати від міжнародної спільноти все необхідне озброєння, у т.ч. наступальне, щоб зупинити російський терор і захистити своїх людей від геноциду.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати в Бучу за доказами вчинення росіянами воєнних злочинів.

Росіяни самі зізнаються, що скоюють злочини проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Днями у розпорядженні Служби безпеки опинилися перехоплення телефонних розмов, з яких стало відомо, що росіяни почали ґвалтувати неповнолітніх дівчат і їсти собак.

Після звільнення міст Київщини також стало відомо про вбивства мирних мешканців та масові ґвалтування жінок. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.