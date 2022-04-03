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ЗСУ показали фото збитого сьогодні на Харківщині російського літака Су-34

"Це навіть не літак Су-34 догорає, це горить уся російська імперія".

ЗСУ показали фото збитого сьогодні на Харківщині російського літака Су-34
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Командування Повітряних сил Збройних сил України оприлюднило фото літака російської армії, збитого цього ранку в Ізюмському районі Харківської області.

"Це навіть не літак Су-34 догорає, це горить уся російська імперія", – ідеться в підписі під фото.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, за минулу добу російські війська нанесли щонайменше 21 удар з артилерії, мінометів, танків по харківських районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру Харкова, Дергачів. Аби уникнути можливих наслідків бойових дій в Ізюмському районі, відбувається евакуація людей.

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