"Це навіть не літак Су-34 догорає, це горить уся російська імперія".

Командування Повітряних сил Збройних сил України оприлюднило фото літака російської армії, збитого цього ранку в Ізюмському районі Харківської області.

"Це навіть не літак Су-34 догорає, це горить уся російська імперія", – ідеться в підписі під фото.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, за минулу добу російські війська нанесли щонайменше 21 удар з артилерії, мінометів, танків по харківських районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру Харкова, Дергачів. Аби уникнути можливих наслідків бойових дій в Ізюмському районі, відбувається евакуація людей.