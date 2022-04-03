Російські мародери скаржаться, що вкрадене майно забирають у них інші окупанти

Дружина окупанта в одній з розмов пообіцяла кинути йому грошей на карту.

У перехоплених працівниками СБУ телефонних розмовах окупанти скаржаться, що тиловики з армії РФ або інші військові крадуть у них речі, які вони до цього мародерили в Україні.

Про це написав у Facebook речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт. Переконаний, що це – справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами. Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про#бался где-то в Пітєрє». Тобто – втік", - написав Дехтяренко.

У перехопленій розмові чути, що дружина окупанта обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі. Але теж скаржиться на крадіжки, які відбуваються в РФ. Крадіжки з платіжних карток.

Нагадаємо, що в місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували базар, де продають здобуте шляхом мародерства в Україні майно (пральні та посудомийні машини, холодильники, прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика). Зазначимо, що 12 березня стало відомо, що окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення". Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство.

Також серед особового складу армії РФ поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення підрозділів, які дислокувалися в Чорнобильській зоні.