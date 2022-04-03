Зеленський присвоїв начальнику ГУР Буданову звання генерал-майора

Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-майора.

Відповідний указ №207/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Надати військове звання генерал-майора бригадному генералу Буданову Кирилу Олексійовичу - начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в тексті указу.

Буданов очолює ГУР Міноборони з 5 серпня 2020 року.

24 серпня 2021 року Буданов отримав звання бригадного генерала, що є першим генеральським військовим званням (займає проміжне місце між полковником і генерал-майором). Звання генерал-майора є другим за ієрархією генеральським званням – між бригадним генералом і генерал-лейтенантом.

Раніше Буданов розповів, що Україна отримує розвідувальні дані за допомогою агентури, зокрема і через джерела в Кремлі.

25 березня Буданов заявив, що Україна створила в тилу окупаційних російських військ загони партизанів, до яких входить дуже багато людей. Начальник ГУР пообіцяв влаштувати окупантам "справжнє пекло".