Голова української розвідки пообіцяв "справжнє пекло" для росіян

Україна створила в тилу окупаційних російських військ загони партизанів, до яких входить дуже багато людей. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попереджає, що невдовзі для російського агресора настане "справжнє пекло".

Про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню The Nation.

Начальник ГУР МО України зазначив, що одним із важливих завдань української воєнної розвідки є організація партизанського руху в тилу противника. Відмовившись навести деталі такого руху, Кирило Буданов зауважив: "Скажу, що скоро настане весна, наші ліси зазеленіють, а для агресора відкриється справжнє пекло".

За його словами, війна увійшла в нову фазу, коли росіяни почали обстрілювати українські міста та уникати наземних зіткнень.

"Росіяни – боягузи, бо вони бомбардували та обстрілювали наших мирних людей, наші лікарні, наші театри та пологові будинки", – сказав генерал Буданов.

Водночас, за його словами, попри відносний успіх українських військових у стримуванні росіян, "ситуація дуже складна".

"У нас на території є великі російські війська, які оточили міста України. Щодо перспектив миру, то, всупереч переговорам, вони все ще залишаються туманними і непередбачуваними", – пояснив керівник військової розвідки.

Буданов наголосив, що не схильний довіряти росіянам.

"Російська сторона ніколи не була передбачуваною в разі переговорів. Наша країна розуміє, з ким маємо справу, і ми не очікуємо тут жодного дива. Ми маємо справу з армією злочинців, грабіжників, найманців, і ми готові боротися і перемагати", – сказав він.

На думку Буданова, російське командування зробило чимало прорахунків, чим скористалися ЗСУ.

"Українська армія показала, що російська армія як друга армія у світі – це великий міф, просто середньовічна концентрація живої сили, старі методи ведення війни", – вважає керівник української розвідки.

Генерал Кирило Буданов сподівається, що наприкінці війни Україна нарешті зможе розгорнути повністю функціональну систему протиповітряної оборони та шукати міжнародних гарантій, які забезпечать їй мир.