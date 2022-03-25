На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ГоловнаНовини -

Вийшов на чергування і не повернувся: на Луганщині зник журналіст, воїн ЗСУ Руслан Оруджев

Його дружина закликала допомогти в розшуку.

Вийшов на чергування і не повернувся: на Луганщині зник журналіст, воїн ЗСУ Руслан Оруджев
Фото: Facebook/Оля Оруджева

На Луганщині зник львівський журналіст Руслан Оруджев, який служить у ЗСУ.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на дружину зниклого.

За словами Ольги Оруджевої, її чоловіка вважають офіційно безвісти зниклим з 18 березня. 

За попередніми даними, він вийшов на чергування в районі Попасної, а на позиції вже не повернувся.

"Серед “200” його не знайдено. Благаю допомоги у всіх, хто може долучитися до пошуку або ж може поділитися контактами, хто може в цьому допомогти. Молимось і віримо, що він живий", - закликала дружина журналіста.

Нагадаємо, на лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін, який востаннє виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі.

21 березня російські окупанти звільнили з полону журналістку Hromadske Вікторію Рощину. Напередодні її затримала ФСБ РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також