Вийшов на чергування і не повернувся: на Луганщині зник журналіст, воїн ЗСУ Руслан Оруджев

Його дружина закликала допомогти в розшуку.

На Луганщині зник львівський журналіст Руслан Оруджев, який служить у ЗСУ.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на дружину зниклого.

За словами Ольги Оруджевої, її чоловіка вважають офіційно безвісти зниклим з 18 березня.

За попередніми даними, він вийшов на чергування в районі Попасної, а на позиції вже не повернувся.

"Серед “200” його не знайдено. Благаю допомоги у всіх, хто може долучитися до пошуку або ж може поділитися контактами, хто може в цьому допомогти. Молимось і віримо, що він живий", - закликала дружина журналіста.

Нагадаємо, на лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін, який востаннє виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі.

21 березня російські окупанти звільнили з полону журналістку Hromadske Вікторію Рощину. Напередодні її затримала ФСБ РФ.