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На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін

Востаннє він виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі під столицею.

На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін

На лінії фронту під Києвом зник відомий документаліст, журналіст Макс Левін.

Про це повідомив його друг і колега, співавтор спільного документального проєкту "Afterilovaisk" Маркіян Лисейко.

Востаннє Левін виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі під столицею. На той момент він був у районі бойових дій з фотокамерою. 

"Левін поїхав на власному авто фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив автівку біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефона надійшло повідомлення об 11:23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі", – йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців Російської Федерації.

Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL). 

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст. 

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

Нагадаємо, журналіст із Херсонщини Олег Батурин, який зник 12 березня, повернувся з полону російських окупантів.

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