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Кім розповів про три “прильоти” до Миколаєва вночі

Жертв немає, поранених також.

Кім розповів про три “прильоти” до Миколаєва вночі
Фото: телеграм-канал Віталія КІма

Цієї ночі окупанти здійснили три удари про Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

“Сьогодні вночі було три прильоти до міста. Жертв немає, поранених також. Куди – не скажу, але безглуздо вже було”, – каже голова ОДА.

Кім додав, що область готується до запуску бізнесу. 

“Сільському господарству потрібна реалізація, працюємо над цим. Також працюємо над відновленням логістичних ланцюжків. Бізнес треба запускати”, – сказав він.

Кім також розповів про ситуацію з гуманітаркою. “Щодо гуманітарної допомоги. Є централізовані постачання, є те, що везуть волонтери. Наразі процедуру буде спрощено”, – зазначив чиновник.

Нагадаємо, вчора, 21 березня, після ворожого обстрілу сталася пожежа на автозаправці в Корабельному районі Миколаєва. Загинуло троє людей.

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