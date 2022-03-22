Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
ГоловнаНовини -

Уночі ворог завдав удару по морському порту "Миколаїв"

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Уночі ворог завдав удару по морському порту "Миколаїв"
Фото: president.gov.ua

Уночі 22 березня російська армія завдала удару по морському порту "Миколаїв".

Про це інформує Адміністрація морських портів України.

Повідомляють, що портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Миколаївський морськи́й порт – одне з провідних державних підприємств транспортної галузі України з переробки, експортних, імпортних, каботажних вантажів, забезпечення транзитних перевезень різноманітних вантажів, як генеральних, так і навалювальних. Відповідно до Закону України "Про морські порти України", функції адміністрації морського порту Миколаїв виконує Миколаївська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Як повідомляли, 7 березня Росія завдала ракетного удару по морському порту "Ольвія", що розташований на березі Бузького лиману, за 25 км від Миколаєва. Територія порту належить катарській компанії QTerminals Olvia на правах концесії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також