Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області станом на ранок 22 березня. Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Новодружеськ, Тошківка протягом понеділка, 21 березня, потерпали від обстрілів російською армією.

Фото: facebook.com/odalug

За його словами, бліцкригу в Рубіжному у росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють – нищити місто. Гірське витримало авіаудар.

"Вчора протягом дня вогонь в Рубіжному майже на припинявся. По декілька разів рятувальники та «швидка» отримували виклики, намагалися виїхати по вказаних адресах, але обстріли не дозволяли оперативно дістатися до постраждалих. Необхідно було очікувати у небезпеці. У деяких випадках до місць займань неможливо було дістатися годинами, бо вибухи снарядів не вщухали. Коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють – нищити місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих", – зазначив Сергій Гайдай.

Фото: facebook.com/odalug

Неприступною для ворога залишається і Попасна. Бої тривають, але росіяни не просуваються вглиб міст. Вчора жителі Гірського витримали авіаудар.

"У Сєвєродонецьку армія РФ продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знають куди саме. Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене", – зазначив очільник Луганщини.

Знайдено тіла двох загиблих у Лисичанську, трьом пораненим надано першу допомогу, з-під завалів і вогню врятовано вісім людей.

Фото: facebook.com/odalug

Гайдай розповів, що російські нелюди ледве не вбили дітей в лікарні Сєвєродонецька.

"«Руський мир» постукав у двері до малечі – російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні в Сєвєродонецьку. У результаті сталося загоряння даху. На щастя, усіх маленьких пацієнтів, їх матерів та персонал вдалося вчасно евакуювати", – повідомив очільник Луганщини.

Фото: facebook.com/odalug

Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.