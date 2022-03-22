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Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України

Ворог застосовує безпілотники, бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Фото: Оперативно

21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, ворог використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

"Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки рашистів", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗСУ 21 березня було  знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет.  ППО Сухопутних військ також інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.

Загалом 21 березня протиповітряної обороною держави знищено: 1 літак; 2 вертольоти;  6 БпЛА ОТР;  крилаті ракети (кількість уточнюється).

Нагадаємо, біля кордонів України налічується близько 40 аеродромів з тактичною військовою авіацією. Літаки окупантів атакують Україну з аеродромів РФ, Білорусі та окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наші військові "назбивали стільки літаків та гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватися, що в їхніх пілотів замість розуму - невже також пустота?".

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