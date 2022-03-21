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Мер Борисполя закликав мешканців поїхати з міста через наближення ворогів

Борисенко стверджує, що так мирні жителі допоможуть військовим оборонятися.

Мер Борисполя закликав мешканців поїхати з міста через наближення ворогів
Фото: МВС

Мешканцям Борисполя та переселенцям, які перебувають у місті, потрібно виїхати заради власної безпеки. Таку заяву зробив сьогодні у відеозверненні міський голова Володимир Борисенко.

Борисенко розповів, що з Борисполя майже щоденно відправляють тимчасово переміщених осіб на захід України. Організувати виїзд допомагає call-центр, куди можна звернутися за телефоном: (050) 656-73-17. Мер Борисполя також закликав місцевих громадян виїхати з міста.

"Як показує практика тих міст, де зараз тривають бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним Силам України. Нагальної потреби перебувати зараз в місті немає. Бої точаться вже навколо. Я звертаюсь до цивільного населення – будьте розумними та зверніться до call-центру, щоб по можливості виїхати з міста", – сказав Борисенко.

З Борисполя можна виїхати колонами на власному автотранспорті, або автобусами, які організовує місцева влада.

«Хто не має можливості, вивеземо. Хто має можливість – організовано в колонах своїми автомобілями можете виїхати», – додав Бориспільський міський голова.

Нагадаємо, міністерство з питань реінтеграції щоденно організовує гуманітарні коридори для евакуації мешканців із територій, окупованих російськими загарбниками. Попри домовленості, ворог часто зриває евакуацію населення, проводячи обстріли автобусів та автоколон із жінками та дітьми.

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