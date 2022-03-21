Через них були евакуйовані 8 057 людей.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 21 березня.

Так, сьогодні з восьми погоджених гуманітарних коридорів працювало сім. Через них врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей.

Донецька область:

З Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 3 007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога. Також сьогодні до міста Бердянськ дісталися 26 автобусів

Верещук зазначила, що труднощі, які створюють окупаційні війська на блокпостах по маршруту до Маріуполя, на жаль, не дозволяють автобусам швидко дістатися до місць збору людей.

Міністерка також повідомила, що евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селища Мелекіне та селища Нікольське відбудеться завтра зранку з 9:00 до 11:00. З міста Запоріжжя також будуть направлено ще 27 великі автобуси по маршруту.

Вирішується питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. Також у Бердянську продовжують працювати штаби, де надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку.

Київська область:

По маршруту з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести більш ніж 4 370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.

По маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу: продукти, медикаменти та одяг.

Із села Козаровичі до міста Вишгород евакуація не відбулася – окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти.

Луганська область:

По гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано 300 людей. Крім того, в ці населені пункти було доставлено більше 200 тонн гуманітарної допомоги. Сьогодні було звільнено наших водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити гуманітарну допомогу до міста Вовчанськ Харківської області

"Це дійсно хоробрі люди, які мужньо виконують свій громадянський обов'язок в умовах війни. Як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівники з ДСНС, екіпажі машин швидкої допомоги, поліцейські. Вони свідомо йдуть на ризик своєму життю і кожного дня допомагають нашим людям вибиратися з міст, де ведуться бойові дії. Хочу подякувати усім вам!!!" - наголосила Верещук.

Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області російські військові обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми.