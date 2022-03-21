​За 25 днів війни зареєстровано 1271 злочин проти нацбезпеки, - МВС

Кожен зрадник постане перед законом і судом.

За 25 днів війни проти російської агресії зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Він наголосив, що кожен зрадник постане перед законом і судом.

"За 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 – посягання на територіальну цілісність та недоторканність кордонів України, 244 – за державну зраду, 48 – за диверсійні злочини та 57 – за інші", - зазначив Монастирський.

Міністр наголосив, що більшість затриманих диверсантів – громадяни України. Дехто приїхав із тимчасово окупованих територій або з інших країн.

"У когось - лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але вряди-годи перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх хазяїв", - написав Монастирський.

Нагадаємо, МВС радить громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях і з їхнього оточення. Варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також МВС радить зважати на раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

У разі виявлення підозрілих осіб слід телефонувати на 102 або на гарячу лінію Служби безпеки. Повідомляти про ворожі війська і техніку можна в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.