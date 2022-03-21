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​За 25 днів війни зареєстровано 1271 злочин проти нацбезпеки, - МВС

Кожен зрадник постане перед законом і судом.

​За 25 днів війни зареєстровано 1271 злочин проти нацбезпеки, - МВС
Денис Монастирський
Фото: Олександр Ратушняк

За 25 днів війни проти російської агресії зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Він наголосив, що кожен зрадник постане перед законом і судом.

"За 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 – посягання на територіальну цілісність та недоторканність кордонів України, 244 – за державну зраду, 48 – за диверсійні злочини та 57 – за інші", - зазначив Монастирський.

Міністр наголосив, що більшість затриманих диверсантів – громадяни України. Дехто приїхав із тимчасово окупованих територій або з інших країн.

"У когось - лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але вряди-годи перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх хазяїв", - написав Монастирський.

Нагадаємо, МВС радить громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях і з їхнього оточення. Варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також МВС радить зважати на раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

У разі виявлення підозрілих осіб слід телефонувати на 102 або на гарячу лінію Служби безпеки. Повідомляти про ворожі війська і техніку можна в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

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