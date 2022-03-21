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Артюшенка відсторонили від роботи на місяць, - Гусєв

Наразі його обов'язки буде виконувати перший заступник гендиректора Укроборонпрому.

Артюшенка відсторонили від роботи на місяць, - Гусєв
Фото: Укрінформ

Начальника управління високоточної зброї та боєприпасів Укроборонпрому Андрія Артюшенка на місяць відсторонили від роботи.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

"Координація підприємств управління тимчасово покладається на першого заступника генерального директора ДК "Укроборонпром" І. А. Фоменка, який з початку введення воєнного стану проїхав Україною тисячі кілометрів для допомоги всім керівникам наших підприємств", - написав Гусєв.

Він додав, що за його зверненням СБУ взяла пояснення у виконувача обов'язків директора ДП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка.

Гусєв написав, що "впевнений у власному кадровому рішенні" і побажав Сердюку "виправдати покладену на нього відповідальність".

"ДК "Укроборонпром" закликає підприємства утриматися від публікацій будь-якої інформації, яка може завадити нашому ОПК швидко забезпечувати українських захисників озброєнням", - додав Юрій Гусєв.

Нагадаємо, 19 березня КБ "Луч" оприлюднило інформацію про нанесення тілесних ушкоджень в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" представниками Укроборонпрому - заступником гендиректора Романом Забарчуком і начальником управління високоточної зброї Андрієм Артюшенком.

В Укроборонпромі цю інформацію спростували.

21 березня працівники КБ "Луч" підготували заяву на ім'я президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням передати підприємство в управління Кабміну.

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