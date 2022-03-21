В Україні запрацював портал гуманітарної допомоги

Тут можна дізнатися, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, як перерахувати кошти для підтримки армії тощо.

В Україні створили портал гуманітарної допомоги: https://help.gov.ua.

Про це повідомили в Національній соціальній сервісній службі.

"У зручному форматі на ньому можна дізнатись, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, як перерахувати кошти для підтримки армії чи допомоги постраждалим мирним мешканцям, контакти закордонних та українських гуманітарних хабів тощо", - повідомили в НССС.

Портал розробили спільно з Офісом президента України та Кабміном.

Нагадаємо, ветерани Держспецзвʼязку організували волонтерський хаб для цивільних і військових.