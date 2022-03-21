Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Нова війна у Європі
Нова війна у Європі
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
ГоловнаНовини -

В Україні запрацював портал гуманітарної допомоги

Тут можна дізнатися, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, як перерахувати кошти для підтримки армії тощо.

В Україні запрацював портал гуманітарної допомоги
Фото: Facebook/Як допомогти Україні

В Україні створили портал гуманітарної допомоги: https://help.gov.ua.

Про це повідомили в Національній соціальній сервісній службі.

"У зручному форматі на ньому можна дізнатись, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, як перерахувати кошти для підтримки армії чи допомоги постраждалим мирним мешканцям, контакти закордонних та українських гуманітарних хабів тощо", - повідомили в НССС.

Портал розробили спільно з Офісом президента України та Кабміном.

Нагадаємо, ветерани Держспецзвʼязку організували волонтерський хаб для цивільних і військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також