За послуги брав від 1500 доларів до 2 тисяч євро.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції затримали чоловіка, котрий організовував незаконну переправу військовозобов’язаних осіб до Молдови.

Про це повідомили в Дежприкордонслужбі.

"Він за грошову винагороду, від півтори тисячі доларів до двох тисяч євро, "гарантував" безперешкодне потрапляння чоловіків до суміжної країни. Протиправну схему чоловік реалізовував через оголошення в месенджерах та соцмережах", - повідомили в ДПС.

Упродовж кількох днів нелегально перетнути кордон зголосилися шестеро чоловіків із Одеської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Організатора і його клієнтів затримав прикордонний наряд біля українсько-молдовського кордону.

"Переправнику оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ(Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили прикордонники.

На інших порушників склали адмінпротоколи за спробу порушити кордон. Чоловіків передали правоохоронцям.

Нагадаємо, жителя Київщини затримали на пункті пропуску "Мамалига" (українсько-молдовський кордон), коли він намагався підкупити прикордонників - пропонував 3 тисячі доларів інспектору ДПС.