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Окупанти вперше обстріляли Житомирщину з “Градів”, є загиблі, – голова ОВА

Відомо про чотирьох жертв.

Окупанти вперше обстріляли Житомирщину з “Градів”, є загиблі, – голова ОВА
Фото: Віталій Бунечко

Війська окупантів вперше обстріляли Житомирську область з реактивної системи залпового вогню “Град”.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

“Вчора ворог, напевно, вперше застосував, згідно з попередніми даними, гради, було випущено по Народицькій територіальній громаді, селу Селець”, – сказав він.

За словами Бунечка, загинуло три військовослужбовці та одна цивільна особа.

“На жаль, стріляють на півночі області”, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, вчора, 20 березня, окупанти здійснили авіаудар по населених пунктах Коростенського району на Житомирщині. Відомо про трьох травмованих.

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