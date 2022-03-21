Війська окупантів вперше обстріляли Житомирську область з реактивної системи залпового вогню “Град”.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
“Вчора ворог, напевно, вперше застосував, згідно з попередніми даними, гради, було випущено по Народицькій територіальній громаді, селу Селець”, – сказав він.
За словами Бунечка, загинуло три військовослужбовці та одна цивільна особа.
“На жаль, стріляють на півночі області”, – додав голова ОВА.
Нагадаємо, вчора, 20 березня, окупанти здійснили авіаудар по населених пунктах Коростенського району на Житомирщині. Відомо про трьох травмованих.