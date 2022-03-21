Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч № 74814), що скоюють воєнні злочини проти народу України

У списку – 32 російські військові.

“Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила список військовослужбовців 136-ої окремої мотострілецької бригади з міста Буйнакськ (республіка Дагестан).