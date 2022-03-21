Унаслідок вчорашнього обстрілу Подолу в Києві пошкоджено 6 будинків, 2 школи і 2 садки

Через пожежі в столиці забруднено повітря – містян просять не відчиняти вікна.

Унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Києва в Подільському районі згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків. Три з них тепер не придатні для життя.

Вісім людей загинули. Пошкоджені також приміщення двох шкіл і двох дитячих садочків, повідомив мер міста Віталій Кличко. "Через пожежі після авіаударів у столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", – закликав очільник столиці.

Він також додав, що заборонено знімати і публікувати відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів, щоб не допомагати ворогу.

Нагадаємо, що це не єдина ракетна атака на столицю, до якої Росія вдалася вчора. Удень снаряд упав на подвірʼї багатоповерхівки, а уламки потрапили в саму будівлю. Постраждали пʼятеро людей.