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У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)

Жертв немає.

У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Фото: 5.ua

У результаті ранкового ворожого розстрілу з корабельної артилерії пошкоджено кілька домоволодінь в Одесі.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Жертв немає.

Оновлення. Снаряди влучили щонайменше у два житлові будинки на морському узбережжі близько 6:00. Про це Братчук повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

Пошкоджено житловий комплекс і невеличкий приватний будинок. Деякі снаряди вдарили в землю. Вогонь вели з двох кораблів.

Місцеві жителі ховалися в критому паркінгу житлового комплексу – повітряна тривога спрацювала приблизно за пів години до влучань.

“Ворог тисне ракетними ударами, тисне психологічно, бо у нього нічого не виходить з Україною. Він здихає, але має багато заліза, то й стріляє”, – зазначив Братчук.

Нагадаємо, 16 березня у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про рух російських кораблів у бік Одеси. 

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