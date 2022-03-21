В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Нова війна у Європі
Нова війна у Європі
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
ГоловнаСуспільствоВійна

Офіс президента оприлюднив гуманітарні коридори на сьогодні

Вивозитимуть мешканців Донецької, Київської та Луганської областей. 

Офіс президента оприлюднив гуманітарні коридори на сьогодні
Фото: Макс Требухов

У понеділок, 21 березня, в Україні працюватимуть гуманітарні коридори в Донецькій, Київській і Луганській областях. 

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

2. Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна". 

3. Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23. Автобуси для евакуації виїхали із Запоріжжя. 

У Бердянську дозаправлятимуть приватні авто маріупольців, які рухаються маршрутом гуманітарного коридору. 

Адреси для дозаправки: 

  • проспект Східний, 4А
  • вул. Мелітопольське шосе, 87Б

Київська область: 

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Місце зборів: тренінговий центр ГУНП. 

Автобуси для евакуації будуть направлені з Вишгорода. 

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд. 

Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Шпитьки – Петрушки – Білогородка. Місце зборів: вул. Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки.

Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка. Місце зборів: вул. Енергетиків, 12. 

Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки. 

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд. 

Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари. Місце зборів: будинок сільради, вул. Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів. 

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд. 

У Луганській області:

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: будівля ДСНС, вул. Сосюри, 324. 

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28

Гірське – Бахмут. Місце зборів: будинок культури, вул. Першотравнева, 42 та вулиця Миру, 136 

Гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) будуть відправлені в Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також