Офіс президента оприлюднив гуманітарні коридори на сьогодні

У понеділок, 21 березня, в Україні працюватимуть гуманітарні коридори в Донецькій, Київській і Луганській областях.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

2. Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна".

3. Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23. Автобуси для евакуації виїхали із Запоріжжя.

У Бердянську дозаправлятимуть приватні авто маріупольців, які рухаються маршрутом гуманітарного коридору.

Адреси для дозаправки:

проспект Східний, 4А

вул. Мелітопольське шосе, 87Б

Київська область:

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Місце зборів: тренінговий центр ГУНП.

Автобуси для евакуації будуть направлені з Вишгорода.

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Шпитьки – Петрушки – Білогородка. Місце зборів: вул. Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки.

Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка. Місце зборів: вул. Енергетиків, 12.

Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки.

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари. Місце зборів: будинок сільради, вул. Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів.

До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

У Луганській області:

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: будівля ДСНС, вул. Сосюри, 324.

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28

Гірське – Бахмут. Місце зборів: будинок культури, вул. Першотравнева, 42 та вулиця Миру, 136

Гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) будуть відправлені в Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське.