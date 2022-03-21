Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Нова війна у Європі
Нова війна у Європі
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині

Інформації про поранених поки нема. 

Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
Фото: Віталій Коваль, скрін

Росія завдала двох ракетних ударів по одному з загальновійськових полігонів Рівненської області.

Про це вранці 21 березня повідомив очільник ОДА Віталій Коваль.

"26 день війни. Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари", – повідомив він.

На місці атаки працює комісія, деталі повідомлять згодом. 

Нагадаємо, Росія вже декілька разів завдавала авіадуарів по Рівненщині. 11 березня ворог скинув три боєприпаси поблизу села Миляч. 14 березня – вдарив по телевежі, загинули 20 людей. 16 березня росіяни обстріляли мітсо Сарни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також