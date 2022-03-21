Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині

Інформації про поранених поки нема.

Росія завдала двох ракетних ударів по одному з загальновійськових полігонів Рівненської області.

Про це вранці 21 березня повідомив очільник ОДА Віталій Коваль.

"26 день війни. Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари", – повідомив він.

На місці атаки працює комісія, деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, Росія вже декілька разів завдавала авіадуарів по Рівненщині. 11 березня ворог скинув три боєприпаси поблизу села Миляч. 14 березня – вдарив по телевежі, загинули 20 людей. 16 березня росіяни обстріляли мітсо Сарни.