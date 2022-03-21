"350 дітей збираються вивезти в Росію з Маріуполя", — Ірина Верещук

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відповіло на ультиматуми Росії про здачу Маріуполя.

Про це повідомляє віцепрем’єрка та голова МінТОТ Ірина Верещук у коментарі "Українській правді".

Росія пропонує з 10:00 до 12:00 понеділка організувати вихід із міста українських військових та "іноземних найманців" без зброї – у такому разі їм гарантується збереження життя. Після цього у Маріуполь обіцяють пропустити гуманітарні колони та евакуювати мирних мешканців. Міноборони РФ наполягає на письмовій відповіді України до 5-ї ранку понеділка.

Вимоги до України російське Міноборони відправило на 8 сторінках тексту також і в ООН та Міжнародний комітет "Червоного хреста", говорить Ірина Верещук.

"Вони сподівались, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей".

Україна вимагає, щоб російські військові відкрили коридор для мирних жителів, щоб отримати змогу вивезти їх з Маріуполя у Запоріжжя. "Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор", — додає міністерка.

Ірина Верещук також повідомила, що росіяни викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють Україні їх забирати. "350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм".

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що 20 березня працювали чотири гуманітарні коридори, а з Маріуполя до Запоріжжя вивезли більше 7 тисяч людей.