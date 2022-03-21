У блокадному Маріуполі російські війська скинули бомбу на школу мистецтв, де ховались 400 мирних жителів, в більшості своїх — жінки та діти, літні люди. Всі вони під завалами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму повідомленні.

"Сьогодні я виступив у Кнессеті від імені всіх українців. Говорив з народом Ізраїлю. Звичайно, він має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Прем'єр-міністр намагається знайти шлях переговорів з Росією, і ми за це вдячні", — додав він і наголосив, що можливі переговори з Росією можуть пройти в Єрусалимі.

"Але у російських пропагандистів, — додав Зеленський російською, — сьогодні важка задача, адже президент України, якого вони звинувачують в нацизмі, виступав у Кнессеті".

Протягом доби в Україні працювало чотири гуманітарні коридори, евакуювано 7295 людей. Майже 4000 маріупольців прибуло в Запоріжжя. Зранку до міста направлять нові автобуси. Більше 3 тисяч людей врятували з Київської області. У Харківській області російські війська захопили гуманітарну колону — немає зв'язку з шістьма людьми — п'ятьма водіями і одним лікарем. "Будемо їх визволяти, будемо знову і знову доставляти необхідні речі", — повідомив Зеленський.

"Херсонська область сьогодні знову боролась. Я їм вдячний. Люди знову на вулицях — без зброї проти окупанів. Це подвиг. Це Україна, якою ми безмірно пишаємось".

З Борисом Джонсоном Володимир Зеленський домовився про "конкретну підтримку на самітах Великої сімки і НАТО, які відбудуться наступного тижня".