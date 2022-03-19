Путін розпочав війну в Україні через страх революції в Москві , – Джонсон

Президент Російської Федерації Володимир Путін перебуває у "повній паніці", бо боїться, що в Москві може відбутися кольорова революція. Саме через страх Путін намагається "так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні".

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу на з'їзді Консервативної партії.

"Він (Путін. – Ред.) не дуже вірив у те, що Україна планує найближчим часом вступити в НАТО. Він чудово знав, що не було планів про розміщення ракет (Альянсу. – Ред.) на українській землі. Він не дуже вірив у напівмістичну нісенітницю, яку писав про походження російського народу. Насправді ж я думаю, він злякався України зовсім з іншої причини. З кожним роком, коли Україна просувалася з реформами до більшої свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся, що Україна стане прикладом, і боявся, що йому з цього приводу будуть докоряти", – сказав Джонсон.

Прем’єр Британії наголосив, що Путін боявся прикладу України, і нагадав, "що в путінській Росії можуть посадити на 15 років тільки за те, що ви назвали вторгнення вторгненням".

"З кожним днем героїчного опору України стає зрозумілим, що Путін зробив катастрофічну помилку", – наголосив Борис Джонсон.

Британський прем’єр засудив "злісний і варварський напад на невинних мирних жителів" і порівняв напад РФ на Україну з діями нацистів під керівництвом Адольфа Гітлера у 1940-х роках.