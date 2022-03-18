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Ворог активізує свою злочинну пропаганду і запускає фейки, - голова Харківської ОВА Синєгубов

Російські пропагандисти зняли на відео спортзал, якого взагалі не існує.

Ворог активізує свою злочинну пропаганду і запускає фейки, - голова Харківської ОВА Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Ворог активізує свою злочинну пропаганду, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і закликав жителів Харківщини довіряти лише офіційній інформації.

«Росія активно працює в інтернет-просторах, запускає фейки, зламує новинні ресурси, аби дезінформувати та дискредитувати українців», - сказав він.

Синєгубов розповів, що на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари і т.д.

Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує.

«Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу “картинку”, знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють “російським визволителям”. Не піддавайтеся російській пропаганді! В умовах війни особливо важливо перевіряти інформацію», - заявив голова Харківської ОВА.

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