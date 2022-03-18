Сьогодні посол України в Латвії Олександр Міщенко зустрівся з прем'єр-міністром країни Кріш'янісом Каріньшем.

Посол України детально поінформував латвійського прем’єра про ситуацію в Україні у зв'язку з війною РФ проти нашої держави, а також про очікувані Україною кроки з боку Латвії з метою подальшої руйнації потенціалу країни-агресора до продовження злочинної війни проти народу України.

Міщенко подякував Кріш'янісу Каріньшу за практичну допомогу Україні з боку уряду Латвії в боротьбі з наслідками військової агресії РФ – надання відчутної, за масштабами Латвії, кількості зброї, оперативне розгортання системи прийняття в Латвії громадян України, які були змушені полишити свої домівки в пошуках притулку від війни, дієву підтримку і просування в ЄС жорсткіших санкцій проти РФ, створення умов для активного пошуку і арешту активів і майна підсанкційних осіб, сприяння розриву торговельних та економічних зв'язків з РФ.

“Прем'єр-міністр Каріньш запевнив у готовності уряду Латвії продовжувати всебічну підтримку України – просувати в рамках ЄС і на національному рівні питання комплексного тиску на економіку РФ”, – йдеться в дописі Міщенка.

А також продовжувати розірвання будь-яких економічних і торговельних зв'язків з країною-агресором, забезпечувати активну участь Латвії у міжнародних зусиллях зі збору доказів і притягнення до відповідальності воєнних злочинців кремлівського режиму, просувати рішення про інтеграцію України до ЄС і продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, Латвія стала третьою країною, яка ухвалила рішення із закликом закрити небо над Україною від російського агресора та надати гуманітарні коридори.