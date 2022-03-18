Республіканська партія США гостро атакує президента Байдена за недостатню підтримку України, – The New York Times

«Я хотів би, щоб ми озброювали Україну більше, ніж ми зробили, але це стосується не лише Байдена, а й Трампа і до нього», – сенатор Мітт Ромні.

Після виступу президента Зеленського перед обома палатами Конгресу США зросла двопартійна підтримка України, однак також посилилась критика президента Байдена з боку республіканців.

Про це пише The New York Times.

Законодавці обох партій охарактеризували їхню спільну рішучість підтримати Україну в її боротьбі з Росією як найвидатніший консенсус у Конгресі після терактів 11 вересня 2001 року, пише видання.

«Президенту Зеленському вдалося не лише об’єднати Захід; значною мірою йому вдалося об’єднати Конгрес», – сказав про президента України Володимира Зеленського сенатор-республіканець Джон Кеннеді.

Але почуття спільної мети не перетворилося на двопартійну підтримку президента Байдена, навпаки, воно загострило лінії атаки республіканців проти президента США, констатує The New York Times.

«Ця війна не мала статися – це найзначніша війна в Європі з 1945 року, після закінчення Другої світової війни», – заявив техаський сенатор-республіканець Тет Круз, додавши, що Білий дім президента Байдена «спричинив це».

Сенатор Кеннеді зазначив, що агресія Росії проти України, виведення військ США з Афганістану, відмова американців від операції в Сирії після того, як Асад застосував хімічну зброю, а також захоплення Криму Росією «сталися тоді, коли Джо Байден був або віцепрезидентом, або президентом».

Сенатор Джим Ріш, голова Комітету із закордонних справ, заявив, що трагедія, яку український президент показав на відео під час свого виступу, була прямим наслідком реакції адміністрації Байдена, яка була «повільною, занадто малою, запізнілою».

The New York Times зазначає, що кілька республіканців зайняли відверто проросійську позицію. Зокрема, член Палати представників Марджорі Тейлор Грін заявила, що незалежна Україна існує лише тому, що адміністрація Обами «допомогла скинути попередній режим».

Демократи стверджують, що така критика показує, наскільки цілеспрямованою стала Республіканська партія.

«Республіканці не напали на Джо Байдена в момент національної кризи, – сказав сенатор Крістофер С. Мерфі. – Це зараза в Республіканській партії, для якої влада має більше значення, ніж будь-що інше, більше, ніж демократія, більше, ніж мирний перехід влади, більше, ніж перемога у війнах за кордоном».

Натомість сенатор-республіканець Мітт Ромні визнав, що Білий дім робив недостатньо і при попередньому президентові. «Я хотів би, щоб ми озброювали Україну більше, ніж ми зробили, але це стосується не лише Байдена, а й Трампа і до нього», – сказав Ромні, який попереджав під час президентських дебатів у 2012 році про загрозу з боку Росії. «Але відповідальність за те, що сталося в Україні, несе Володимир Путін, а не Байден», – додав він.

Нагадаємо, 16 березня, після виступу Володимира Зеленського у Конгресі президент Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати збільшують надання оборонної допомоги Києву. За його словами, мова йде про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні.