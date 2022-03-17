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Банки Швейцарії зберігають на офшорних рахунках близько 213 мільярдів доларів, які належать росіянам

У країні дедалі активніше звучать заклики про необхідність обмежити усі кошти, що належать росіянам, близьким до президента Володимира Путіна.

Банки Швейцарії зберігають на офшорних рахунках близько 213 мільярдів доларів, які належать росіянам

За підрахунками Асоціації швейцарських банкірів, банки Швейцарії зберігають на офшорних рахунках близько 213 мільярдів доларів, які належать їхнім російським клієнтам. 

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що у Швейцарії дедалі активніше звучать заклики про необхідність обмежити усі кошти, що належать росіянам, близьким до президента Володимира Путіна та його уряду.

«Частина належить олігархам, лояльним до Кремля. Гроші та їхня діяльність допомагають фінансувати війну», – заявила Маттеа Меєр, співголова партії соціал-демократів, додавши, що Швейцарія «повинна зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани».

Міністерство економіки Швейцарії заявило, що не має серйозних оцінок щодо уже заморожених російських активів, оскільки воно звіряє звіти банків, які зіткнулися зі списком санкцій Швейцарії, який постійно зростає. 

Томас Готштейн, виконавчий директор Credit Suisse, другого за величиною банк країни для багатих клієнтів, заявив, що близько 4% активів, якими керує банк, належать росіянам. Мова про десятки мільярдів доларів. 

28 лютого Швейцарія запровадила санкції проти Росії за прикладом Європейського Союзу. 

Надалі усі росіяни, внесені у санкційний список ЄС, також потрапляють під обмеження у цій країні. Запровадження санкцій проти Росії є безпрецедентним кроком для Швейцарії, яка традиційно зберігає нейтралітет.

16 березня США зі союзниками створили робочу групу для "полювання" за активами російських олігархів

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